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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Seidl, galibiyete rağmen "beklentiler" konusunda temkinli

Andreas Seidl, Daniel Ricciardo’nun Monza galibiyetinden gurur duysa da, McLaren ve fanlarını ayaklarının yere basması konusunda uyardı.

Seidl, galibiyete rağmen "beklentiler" konusunda temkinli

Ricciardo, Monza pistinde kazandı ve eve bir McLaren dublesi  götürdü. Bazıları, Max Verstappen ve Lewis Hamilton kazasının buna yardımcı olduğunu düşünse de, Ricciardo, yarışın başından beri Verstappen’i arkasında tutarak lider durumdaydık.

Avustralyalı pilot, 2018 sezonunda Red Bull’dan ayrıldıktan sonra ilk galibiyetini aldı ve McLaren sürücüsü olarak zorlu bir sezon geçirdiğini, bunun kendisi için bir dönüş noktası olmasını umduğunu söyledi.

Fakat takım patronu Seidl, McLaren’ın geçtiğimiz hafta ve Hollanda Grand Prix’de ‘yok edilmesinden’ ve bir puan almasından sonra temkinli davranıyor.

“Öncelikle, takım için oldukça mutlu ve gururluyum. Evdeki, pistteki tüm takım üyelerinden, Mercedes’teki çalışma arkadaşlarından, Lando ve Daniel’dan gurur duyuyorum."

“Bugün, üzerimizde çok fazla baskı vardı çünkü iyi bir araca sahip olduğumuzu biliyorduk ve eğer, başlangıçta diğer araçların önünde kalırsak ya da geçebilirsek, büyük bir şey başarma şansımız olduğunu biliyorduk.”

“Takım, sansasyonel bir ruhla çok büyük işler yapıyor ve adım adım bunların sonuçlarını görmek harika.”

“Aynı zamanda, kendimizi kaptırmamıza da gerek yok. Bugünü kutlamak önemli ama bir hafta önce mahvedildiğimizi de unutmamalıyız. Hâlâ yapmamız gereken çok iş var, ama doğru yoldayız.” dedi.

Podyuma, Ricciardo ve Norris ikilisine McLaren CEO’su Zak Brown eşlik etti. Amerikalı, bu onura sahip olmak için Seidl'la anlaşma yaptığını söylüyor.

Brown F1 resmi internet sitesine, “Evet, aşırı gururluyum.”

“Tüm bunlar McLaren'da kadın ve erkeklerin, Andreas’ın sayesinde mümkün oldu. Fakat Andreas ile bir anlaşma yapabildiğim için mutluyum. Anlaşmamıza göre de, tüm emeği o üstlenecek ve galibiyetleri o alacak, ödülü ise ben kaldıracağım. Yaptığım en iyi anlaşmalardan biri! Anlaşmaya her zaman açığım.” dedi.

Brown’ın yaptığı önemli anlaşmalardan biri ise sene başında Ricciardo ile olmuştu.

Ricciardo’nun ilk podyumunun, ona Dale Earnhardt’ın ünlü 1984 Wrangler Chevrolet’sini sürme fırsatı kazandıracağını söylemişti.

Ricciardo, Amerikalıya ithafen, ‘3’ Numara ile yarışmakta.

Çeviri: Aybike Simay Erden

Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, Lando Norris, McLaren, 2nd position, and Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrate on the podium with shoeys

Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, Lando Norris, McLaren, 2nd position, and Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrate on the podium with shoeys

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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