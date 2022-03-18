Seidl: "Frenler için henüz ideal ve nihai çözüme sahip değiliz"

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McLaren, geçen haftaki Bahreyn sezon öncesi testleri boyunca yüksek fren sıcaklıklarından ötürü çeşitli sıkıntılar yaşadı. Bu sorun dolayısıyla Lando Norris, uzun sürüşler yapamadı ve takımın test programı ciddi şekilde sekteye uğradı.

Testin son gününde birtakım yeni parçalar getirerek sorunu çözmeye çalışsalar da, ekibin sezonun ilk yarışı için fabrikada üretim sürecinde bulunan yeni bir tasarımı aceleye getirmesi gerekiyordu. Ancak, bu tasarım yeni bir sürümle değiştirilmek üzere ayarlanmıştı.

Autosport tarafından fren kanalı tasarımındaki değişiklikler sorulduğunda takım patronu Andreas Seidl, "F1 aracının tamamına bakarsanız, fren kanallarının oldukça karmaşık parçalar olduğunu görebilirsiniz."

“Geçici bir çözüm getirmek için zamana karşı yarıştık. Bu çözüm, kesinlikle ideal ve nihai çözüm değil."

"Fakat son yedi, sekiz gün içinde fabrikanın yapabileceği her şeyi yaptık ve buraya birtakım güncellemelerle geldik, şimdi bu güncellemeleri antrenmanlar esnasında test etmemiz gerekiyor."

"Umarım bu güncellemeler testlerde kaybettiğimiz ritmimize geri dönmemize izin verir. Sonrasında da yeniden gelişim eğrimizi yakalayacağız." dedi.

McLaren MCL36 Photo by: Erik Junius

Seidl, takımın testler ile Bahreyn GP'si arasındaki kısa sürede mümkün olan en iyi işi yaptığına inanıyor.

Seidl, "Bence en önemli şey, geçen hafta sorunun nerede olduğunu olabildiğince çabuk anlamaktı. Sorunu oldukça hızlı bir şekilde tanımladığımızı düşünüyorum. Artık sorunu düzeltmekle ilgileniyoruz."

"Daha önce de söylediğim gibi, burada geçici bir çözümümüz var. Şu an için mümkün olan tüm parçaları araca ekledik ve şu anda attığımız adımların, konuyu tamamen kapatmamıza yardımcı olacağına eminim." dedi.

Orijinal tasarımdan yeni tasarıma geçişin potansiyel performans maliyeti sorulduğunda, "Bu geçici çözümü gerçekte nasıl çalıştırabileceğimizi bir kez daha doğru bir şekilde uygulamaya başladığımızda konuşabileceğiz. Herhangi bir kanıda bulunmak için erken." dedi.