Seidl: "Fren kanallarına odaklanmamız diğer parçaların gelişimini yavaşlattı"

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Bahreyn testlerinden bu yana fren problemleriyle boğuşan McLaren, o zamandan beridir önce geçen haftaki Bahreyn GP'sine yeni bir fren kanalı getirebilmek, sonrasında da soruna kalıcı bir çözüm bulabilmek adına tüm Ar&Ge bölümlerinde ve üretim bantlarında alarma geçmiş durumda.

Takım Bahreyn'e yeni bir fren kanalı getirmeyi başarırken, bu aynı zamanda McLaren'ın Haas ile birlikte Suudi Arabistan'a hiçbir yeni parça getirmediğini FIA'ya resmen beyan eden iki takımdan biri olduğu anlamına geliyordu.

Diğer tüm takımlar Cidde'ye piste özel arka kanat tasarımlarıyla gelirken, McLaren Bahreyn'de kullandığı arka kanadı tercih etti.

Hız ölçüm noktasında her iki McLaren'da zayıf kaldı, ancak Lando Norris ikinci antrenmanları yedinci sırada tamamladı, bu da takımın Cidde hafta sonu için daha rekabetçi olabileceği bir ayar bulmuş olabileceğini gösteriyor.

McLaren takım patronu Seidl, fren kanallarını geliştirmek için gösterdikleri çabanın şimdiden etkili olmaya başladığını öne sürüyor.

Seidl, "Takım son haftalarda çok ama çok meşguldü, tamamen bu işe odaklanmış durumdaydı. Bu, diğer konulara odaklanma kapasitemizi biraz etkiledi, bir denge kurmak zorundaydık."

"Bu sebepten ötürü getirmek istediğimiz diğer parçalar henüz hazır değiller veya Cidde gibi özel bir pistte kullanabilmek için yeterli değiller. Örneğin Bahreyn'de kullandığımız arka kanadı burada da kullanıyoruz, fakat bundan memnunuz." dedi.

Seidl, pist koşullarının sunduğu yüksek yol tutuş seviyesinin de yardımıyla Cuma günü iyi bir form yakaladıklarını belirtti.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Seidl, "Bence iyi bir başlangıç ​​yaptık. Gerçekten büyük problemler yaşamadan iyi bir seans geçirdik. İlk antrenmandan itibaren sahip olduğumuz yüksek yol tutuş herkesi şaşırttı, sanırım diğer takımlardan da bununla ilgili birtakım radyo mesajları da gördüm."

"Araçta spesifik bir sorun olmadığını düşünüyorum. Rekabetçilik açısından buradaki bu pistin gerçekten bizim aracımıza biraz daha uygun olup olmadığını görmemiz gerekiyor. Barcelona testlerindeki gibi piste uyumlu ve rekabetçi olup olmadığımızı anlamalıyız."

"Burada tekrar büyük bir mucize beklemiyorum, sadece araçtaki aerodinamik yükü kaçırıyoruz. Hızlıca rekabete geri dönmek ya da rakiplerimizin seviyesine çıkmak o kadar da kolay değil.” dedi.

MCL36'nın temel bir sorunu olup olmadığı sorulduğunda Seidl, "Dürüst olmak gerekirse, bu araç halen devam eden sıkı bir çalışmanın ürünü. Açıkça görüyoruz ki, yeterli performansa sahip değiliz, yeterli yol tutuşa sahip değiliz, bu da eksik mekanik yol tutuşunun ve eksik aerodinamik yükün bir sonucu olarak geliyor."

"Fabrikaya döndüğümüzde üzerinde çalışacağımız şey, mümkün olan en kısa sürede nasıl daha fazla performans elde edebileceğimiz veya yeni parçalarla araca daha fazla performans kazandırabileceğimiz olacak."

"Sanırım araç iyi çalışıyor. Pilotlar da denge açısından belli bir sorun olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla şu anlık durum iyi, sadece biraz yol tutuşu eksiğimiz var."

"Rekabete dönmek zaman alacak, bu yüzden sabırlı olmamız gerekiyor. Ama yine de geri dönmek için yapılan onca çalışmayı da hesaba kattığımda, fabrikada sahip olduğunuz ekibe çok güveniyorum.” dedi.