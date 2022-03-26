Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Verstappen: "Drive to Survive, Norris'i pisliğin teki gibi göstermiş" Sonraki / Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Seidl: "Fren kanallarına odaklanmamız diğer parçaların gelişimini yavaşlattı"

McLaren Formula 1 takım patronu Andreas Seidl, takımın çoğunlukla fren sorunlarına odaklanmasının pistteki diğer parçaların gelişimini yavaşlattığını kabul ediyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Seidl: "Fren kanallarına odaklanmamız diğer parçaların gelişimini yavaşlattı"
Haberi dinle

Bahreyn testlerinden bu yana fren problemleriyle boğuşan McLaren, o zamandan beridir önce geçen haftaki Bahreyn GP'sine yeni bir fren kanalı getirebilmek, sonrasında da soruna kalıcı bir çözüm bulabilmek adına tüm Ar&Ge bölümlerinde ve üretim bantlarında alarma geçmiş durumda.

Takım Bahreyn'e yeni bir fren kanalı getirmeyi başarırken, bu aynı zamanda McLaren'ın Haas ile birlikte Suudi Arabistan'a hiçbir yeni parça getirmediğini FIA'ya resmen beyan eden iki takımdan biri olduğu anlamına geliyordu.

Diğer tüm takımlar Cidde'ye piste özel arka kanat tasarımlarıyla gelirken, McLaren Bahreyn'de kullandığı arka kanadı tercih etti.

Hız ölçüm noktasında her iki McLaren'da zayıf kaldı, ancak Lando Norris ikinci antrenmanları yedinci sırada tamamladı, bu da takımın Cidde hafta sonu için daha rekabetçi olabileceği bir ayar bulmuş olabileceğini gösteriyor.

McLaren takım patronu Seidl, fren kanallarını geliştirmek için gösterdikleri çabanın şimdiden etkili olmaya başladığını öne sürüyor.

Seidl, "Takım son haftalarda çok ama çok meşguldü, tamamen bu işe odaklanmış durumdaydı. Bu, diğer konulara odaklanma kapasitemizi biraz etkiledi, bir denge kurmak zorundaydık."

"Bu sebepten ötürü getirmek istediğimiz diğer parçalar henüz hazır değiller veya Cidde gibi özel bir pistte kullanabilmek için yeterli değiller. Örneğin Bahreyn'de kullandığımız arka kanadı burada da kullanıyoruz, fakat bundan memnunuz." dedi.

Seidl, pist koşullarının sunduğu yüksek yol tutuş seviyesinin de yardımıyla Cuma günü iyi bir form yakaladıklarını belirtti.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Seidl, "Bence iyi bir başlangıç ​​yaptık. Gerçekten büyük problemler yaşamadan iyi bir seans geçirdik. İlk antrenmandan itibaren sahip olduğumuz yüksek yol tutuş herkesi şaşırttı, sanırım diğer takımlardan da bununla ilgili birtakım radyo mesajları da gördüm."

"Araçta spesifik bir sorun olmadığını düşünüyorum. Rekabetçilik açısından buradaki bu pistin gerçekten bizim aracımıza biraz daha uygun olup olmadığını görmemiz gerekiyor. Barcelona testlerindeki gibi piste uyumlu ve rekabetçi olup olmadığımızı anlamalıyız."

"Burada tekrar büyük bir mucize beklemiyorum, sadece araçtaki aerodinamik yükü kaçırıyoruz. Hızlıca rekabete geri dönmek ya da rakiplerimizin seviyesine çıkmak o kadar da kolay değil.” dedi.

MCL36'nın temel bir sorunu olup olmadığı sorulduğunda Seidl, "Dürüst olmak gerekirse, bu araç halen devam eden sıkı bir çalışmanın ürünü. Açıkça görüyoruz ki, yeterli performansa sahip değiliz, yeterli yol tutuşa sahip değiliz, bu da eksik mekanik yol tutuşunun ve eksik aerodinamik yükün bir sonucu olarak geliyor."

"Fabrikaya döndüğümüzde üzerinde çalışacağımız şey, mümkün olan en kısa sürede nasıl daha fazla performans elde edebileceğimiz veya yeni parçalarla araca daha fazla performans kazandırabileceğimiz olacak."

"Sanırım araç iyi çalışıyor. Pilotlar da denge açısından belli bir sorun olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla şu anlık durum iyi, sadece biraz yol tutuşu eksiğimiz var."

"Rekabete dönmek zaman alacak, bu yüzden sabırlı olmamız gerekiyor. Ama yine de geri dönmek için yapılan onca çalışmayı da hesaba kattığımda, fabrikada sahip olduğunuz ekibe çok güveniyorum.” dedi.

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Drive to Survive, Norris'i pisliğin teki gibi göstermiş"
Önceki haber

Verstappen: "Drive to Survive, Norris'i pisliğin teki gibi göstermiş"
Sonraki haber

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı
Yorumları görüntüle
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Yeni vites kutusu kuralları, Cidde'de grid cezası tehlikesini nasıl azaltıyor? Suudi Arabistan GP
Formula 1

Yeni vites kutusu kuralları, Cidde'de grid cezası tehlikesini nasıl azaltıyor?

Aston Martin'in 2022'deki zayıf başlangıcın ardından karşılaşacağı zorluklar Bahreyn GP
Formula 1

Aston Martin'in 2022'deki zayıf başlangıcın ardından karşılaşacağı zorluklar

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

McLaren Daha fazlası
McLaren
Norris: "McLaren, 2022 F1 aracında 'tek bir büyük sorunla' karşı karşıya" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Norris: "McLaren, 2022 F1 aracında 'tek bir büyük sorunla' karşı karşıya"

Analiz: McLaren ne kadar büyük sorun yaşıyor?
Formula 1

Analiz: McLaren ne kadar büyük sorun yaşıyor?

McLaren: "O'Ward'ın McLaren'daki geleceğinden şüphe duymak anlamsız"
IndyCar

McLaren: "O'Ward'ın McLaren'daki geleceğinden şüphe duymak anlamsız"

Son Haberler

Binotto: "Ülkeyi terk etmek için haklı bir gerekçemiz yok"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Ülkeyi terk etmek için haklı bir gerekçemiz yok"

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı

Seidl: "Fren kanallarına odaklanmamız diğer parçaların gelişimini yavaşlattı"
Formula 1 Formula 1

Seidl: "Fren kanallarına odaklanmamız diğer parçaların gelişimini yavaşlattı"

Verstappen: "Drive to Survive, Norris'i pisliğin teki gibi göstermiş"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Drive to Survive, Norris'i pisliğin teki gibi göstermiş"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.