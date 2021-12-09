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Formula 1 Haberler

Seidl: "FIA ve F1 takımları arasındaki konuşmalar yayınlanmamalı"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Aybike Simay Erden

McLaren Formula 1 takım patronu Andreas Seidl, Suudi Arabistan'da Red Bull'un karıştığı bir tartışmanın ardından takımlar ve FIA yarış kontrolü arasındaki hassas konuşmaların TV'de yayınlanmaması gerektiğini düşünüyor.

Seidl: "FIA ve F1 takımları arasındaki konuşmalar yayınlanmamalı"

Cidde'de, FIA yarış direktörü Michael Masi ve Red Bull'un takım yöneticisi Jonathan Wheatley arasında, Max Verstappen'in şampiyona rakibi Lewis Hamilton'a pozisyon vermesi üzerine yapılan bir konuşma birçok tartışmaya yol açtı.

Verstappen'in 1. virajda Hamilton ile mücadele ederken pistin dışına çıkarak bir avantaj elde ettiği düşünüldü ancak kırmızı bayrağın çıkmasıyla bu duruma karşı hiçbir şey yapılamadı.

Durma sırasında Masi, Red Bull'a Verstappen'i yeniden startta Hamilton'ın arkasında üçüncü sıraya düşürebileceğini ve böylece Verstappen'in pistte bir pozisyon vermesine gerek kalmadan yarışın yeniden başlayabileceğini önerdi.

Masi'nin, hakemleri dahil etmeden durumu düzeltmeye çalışmak için yaptığı bir öneri olsa da, "teklif" gibi kelimeler kullanmak, değişim sırasında bir anlaşma yapılıyormuş gibi görünmesine neden oldu, bu hem hayranları hem de gözlemcileri şaşırttı ve alarma geçirdi.

Red Bull takım patronu Christian Horner bunu yerel "pazar" veya pazar yerinde yapılan bir anlaşmaya benzetirken, Masi bu tür konuşmaların yarış kontrolü ve rakipler arasında olağan olduğunda ısrar etti.

McLaren takım patronu Seidl, FIA ve F1'in takım patronları arasında bu sezon yayına yeni eklenen paylaşımları kamuoyuna aktarmayarak, tüm tartışmanın önlenebileceğini söyledi.

Seidl, "Bence şu anda bir tartışma olmasının tek nedeni, bunun paylaşılması."

"Önceden böyle şeyler duyulmazdı. Bence büyük fark bu."

"Dürüst olmak gerekirse ben, bu konuşmaları yayınlamanın hiçbir zaman hayranı olmadım çünkü güvenlik vb. konularda her zaman yayınlanması gerektiğini düşünmediğim şeyler de var, bu benim görüşüm." dedi.

Seidl, konuşmaların yayınlanmasının, katılan insanlar bunun artık milyonlarca hayrana ulaşacağının bilincinde olduğu için içeriklerini de etkilediğine inanıyor.

Burada derinlemesine incelendiği gibi, takımlara yayında görüşlerini aktarma şansı vermenin F1 yarışları üzerinde olumsuz bir etkisi olmasının daha fazla nedeni var.

Seidl, "Temelde, iletişimin değiştiğini düşünmüyorum."

"Geri ve ileriye gidiş açısından, geçmişe göre daha kontrollü olduğunu söyleyebilirim çünkü herkes bunun yayınlandığını biliyor." dedi.

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