McLaren: "Ferrari ile mücadele son yarışa kadar sürecek"

McLaren, Ferrari'nin geçen yıla kıyasla iyi bir ilerleme kaydetmesinin ardından üçüncülük savaşında İtalyan ekiple kıyasıya bir rekabete girmişti.

Şu anda bitime beş yarış kala aralarındaki puan farkı 3.5 ve kalan yarışlarda bu yakın savaşın devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

McLaren patronu Andreas Seidl, cuma günü şöyle konuştu: "Ferrari ile olan mücadelede belirleyici olacak şey, her hafta sonu puan alma tutarlılığı olacak. Dayanıklılık açıkça bir rol oynayacak, aynı zaman takım ve sürücü tarafındaki operasyonel verimlilik de önemli olacak."

"Aynı zamanda tabii ki araç performansı da önemli olacak. Bu mücadelenin son yarışa kadar devam etmesini bekliyoruz. Performans tarafındaki mücadelenin pistten piste değişeceğini düşünüyorum. Umarım her şey lehimize olur."

"Rekabetçi bir aracımız, iyi bir takımımız ve hızlı pilotlarımız var. Bu savaşın lehimize bitip bitmeyeceği sadece bize bağlı."

"Daniel Ricciardo'nun Teksas'taki performansı, McLaren'daki en iyi yarışlarından biriydi. Austin'deki beşinciliği, onu takıma getirmekte haklı olduğumuzu gösterdi. O pist, bir pilotun araçta ne kadar rahat olduğunu test etmek için harika bir yer ve Daniel çok iyi bir iş yaptı. Carlos Sainz'ın önünde kalması etkileyiciydi."

"Meksika pistinde, güç dengesinin her zaman biraz değiştiğini gördük. Bu, yüksek rakım ve benzersiz ayarlardan kaynaklanıyor. Simülatör üzerinde çok çalıştık ve bu hafta sonu için iyi hazırlandık."

Motor tarafındaki durum sorulduğunda Seidl, "Motor tarafında şu anda elimizdeki motorları kullanmaya devam ediyoruz. Mercedes ile sürekli iletişim halindeyiz. Plan anlamında günden güne değerlendirme yapmamız gerekiyor." dedi.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images