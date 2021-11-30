Seidl: "F1'in tutarlı kararlar vermek için kalıcı hakemlere ihtiyacı yok"

Hakemlerin kararları, sürücülerin daha öncekilere benzer bulduğu olaylar hakkında farklı kararlar alındığı için, tutarsızlıkları nedeniyle bu yıl birkaç kez eleştirildi.

Max Verstappen'i, Lewis Hamilton'ı Brezilya'da pist dışına ittiği için cezalandırmama kararı, McLaren sürücüsü Lando Norris'in, Avusturya'da çok benzer bir olay için aldığı cezanın haksız olduğunu söylemesine neden oldu.

Alpine sürücüsü Fernando Alonso, özellikle sürücülerin yarışların başlangıcında pistin dışına çıkarak avantaj kazanması konusunda, bu sezon alınan bazı kararların tutarlılığından memnun değildi.

Seidl, yıllar boyunca kalıcı hakemler kullanılması için bazı çağrılar yapılmış olsa da, mevcut sistemin daha tutarlı kararlar almak için yeterli olması gerektiğini düşünüyor, çünkü hakemler bir karar almadan önce her zaman emsalleri kontrol ettiğini söylüyor.

Seidl, "Dürüst olmak gerekirse, bu konudaki fikrim değişmedi."

"Açıkçası sorunun kalıcı hakemlere sahip olmamanın olduğunu düşünmüyorum. Anladığım kadarıyla ne zaman bir olay yaşansa, hakemlerin yaptığı ilk şey geçmişteki olayları incelemek, yarış emsallerine bakmak ve tutarlı olmak için karşılaştırılabilir olup olmadığını kontrol etmek oluyor."

"Her yarış hafta sonundan sonra, herkesin aynı seviyede bilgi sahibi olmasını ve neler olduğunu ayrıntılı olarak anlamasını sağlamak için, hakemler arasında çok fazla fikir alışverişi oluyor."

"Bu yüzden asıl sorunun bu olduğunu düşünmüyorum."

"Geçmişte birçok insanın, dönüşümlü hakem sistemini tercih etmelerinin bir nedeni var. Örneğin belirli bir takım veya sürücü üzerinde olumsuzluk oluşturmadıklarından emin olmak için, bence bu iyi bir nokta. En büyük sorunun bu olduğunu düşünmüyorum."

"Modern teknolojiyle, dahil olan herkes arasında kalıcı bir değişiklik var. Bence bu değişiklik, ilgili hakemler arasında tutarlı olunduğundan emin olmak için gerekli." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, kalıcı bir hakem heyetinin "ön yargı algısına" yol açabileceğine inanıyor ve özellikle bu yılki kadar sıkı bir şampiyona mücadelesinde, herhangi bir düzenleyici kurumun, kararları nedeniyle her zaman ateş altında kalacağını düşünüyor.

Masi, "Kalıcı hakemler heyeti altında faaliyet gösterenler hakkında, kalıcı bir hakem varken ön yargı olduğuna dair bazı eleştiriler vardı ve bazılarının da bunu doğruladığını biliyorum."

"Bence şu anda sahip olduğumuz yönetimle, paylaştığımız dört başkandan oluşan grupla, sürücü hakemleriyle ve tüm başkanların düzenli olarak toplanma şekliyle bir adım geri gelmemiz ve hatırlamamız gerekiyor."

"Uzun bir aradan sonra ilk kez iki harika sürücü, iki harika takım arasında gerçek bir şampiyonluk mücadelesinde olduğumuzu hatırlamalıyız. Bir düzenleyici olarak, dünyada hiçbir düzenleyici, herkes tarafından onaylanmayacak."

"Yani hakem de olsanız, herhangi bir sporun düzenleyicisi de olsanız, bu üstlendiğimiz rolün bir parçası ve bizim bakış açımıza göre her zaman küçük farklılıklar olacak. Ancak sonuç olarak hakemler bunları yapmak için orada." dedi.