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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "F1'in ters grid ve özel yarışlar gibi çözümlere ihtiyacı yok"

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Seidl: "F1'in ters grid ve özel yarışlar gibi çözümlere ihtiyacı yok"
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McLaren takım patronu Andreas Seidl, Formula 1’in, Mercedes dominantlığı sebebiyle gösteriyi davetli yarışlar veya başka oyunlarla karıştırmasına gerek olmadığını düşünüyor.

F1’in sahibi Liberty Media’nın gelecek sene için ters grid sıralamalı yarışları için zorlarken bazı takımlar da takvimi gelecekte davetli yarışlarla hareketlendirme fikrini konuşuyor.

Bunun sebebi, kısa zaman önce Mugello’da yapılan Toskana Grand Prix’sinin başarısı oldu. Taraftarlar, takımlar ve pilotlar artık yeni pistlerin eklenmesini destekliyorlar.

Fakat Seidl F1’in radikal herhangi bir şey denemesine gerek olmadığını, çünkü gösteriye zarar veren tek faktörün Mercedes’in çok iyi olması olduğunu söylüyor.

2022’de gelecek olan yeni F1 kurallarının takımları birbirine yeterince yaklaştıracağına inanan Seidl, bu sebeple kazanı karıştıracak yeni eklentilere gerek olmadığını düşünüyor.

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Davetli yarış hakkında fikri sorulduğunda Seidl, “Doğrusu buna neden ihtiyacımız duyduğumuzu anlamıyorum, çünkü ters grid gibi şeylere ihtiyaç görmüyorum.”

“Geçen yıl ön tarafta 3 takım benzer kaynaklarla galibiyetler için savaşırken bile bence çok iyi yarışlar gördük. Ortalarda da çok iyi savaşlar gördük, bu sene de orta tarafta çok iyi savaşlar gördüğümüzü düşünüyorum.”

“Fakat bir takımın büyük kaynaklarıyla diğer ikisine kıyasla, inanılmaz bir iş çıkardığını düşünürsek, ne yazık ki bu sene böylece Mercedes’in dominantlığıyla sonuçlanmış oldu. İşte sorun bu.”

“Bence günün sonunda Mercedes olduğu yere gelebilmek için yıllar süresince çok sıkı çalıştı, dolayısıyla bu kadar dominant olmayı ve galibiyetler kazanmayı hak ediyorlar.” dedi.

Seidl daha yakın bir grid ve 2022 araçlarının birbirini daha iyi takip edebilmesinin, gösteriyi hareketlendirmek için suni herhangi bir şeye ihtiyaç bırakmayacağını düşünüyor.

Seidl, “2022 ve ilerisi için planlanan her şeyle daha iyimserim. Yıllar geçtikçe birbirine çok daha yakın bir grid ve daha eşit şartlar oluşturacağımız için umutluyum”

“Ve yeni teknik kurallar da katkıda bulunacaktır. Pistteki yarış ve araçların birbiriyle daha yakın yarışması gösteriyi geliştirmeye çok yardım edecektir.”

“Bu yüzden Formula 1’e herhangi bir suni rastgelelik ekleme taraftarı değilim, çünkü benim için Formula 1 bu değil.” dedi.

 

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Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Jonathan Noble

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