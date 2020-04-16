Seidl: "F1'e, koronavirüs riski tamamen bittiğinde geri dönülmeli"

Formula 1 patronlarının bu sene içinde sezona başlama umudu bulunsa da, işlerin yürümesini sağlamanın olası bir yolu, yarışlarda çalışan herkesin virüsü taşımadığından emin olmak için sıkı testler uygulamak olabilir.

Ancak McLaren takım patronu Andreas Seidl'a göre F1'in, işe geri dönme arzusunda ne kadar heyecanlı olduğu konusunda temkinli olması gerekiyor. Çünkü yönetim, kamuoyunun yarışların yapılması konusunda vereceği tepkiye önem vermeli.

Seidl, konu ile ilgili şunları söyledi: "Önemli bir konu, kamuoyunun yapılan organizasyonlara vereceği tepki olmalı."

"Bence yarışmaya geri dönerken bize verilmesi gereken en önemli teminat, yapılan testler ve koruyucu ekipman olması gerek."

"Ve bu ekipmanların gerçekten ihtiyacı olan insanlara gittiğinden emin olmalıyız. Sırf yarışmak için bu ekipmanları israf etmememiz gerekiyor."

"Bence insanlardan, kamuoyundan, taraftarlardan - özellikle an itibariyle bulunduğumuz bu karantina zamanlarında - sadece televizyondan izleniyor olsa bile, spor organizasyonlarının tekrardan yapılması gerektiği üzerine çağrılar yapılıyor."

"Ancak tabii ki de düşünülmesi gereken daha farklı durumlar bulunmakta."

Bir çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra Avustralya Grand Prix'sinden çekilen McLaren, takım personelinin güvenliğinin garanti altında olmasının en önemli şart olduğunu belirtti.

"Her zaman olduğu gibi, bizim için en önemli olan şey çalışanlarımızı korumak." diyen Seidl ekledi: "Kendi çalışanlarımızın tamamen güvende olduğunu bilmeden yarışmaya geri dönemeyiz. Ancak öncelikle bu, tamamen bulunduğumuz ülkelerin kurallarına ve daha sonrasında da seyahat kuralları ile alakalı bir durum."

"Durumun, kendi memleketlerimize giriş ve çıkışa izin verip vermeyeceğini göreceğiz. Diğer ülkelerin, yarışların yapılıp yapılmayacağı konusunda alacakları kararları beklemek zorundayız."

"Ve bence organizatörlerin kararlarına da göz atmak lazım, çünkü - özellikle pek çok tarih değişikliği yaşayan yarışta - organizatörlerin yarışların yapılmasına sıcak bakması lazım ve organizatörler, reklam gelirlerini kendi açılarından da ele alabilirler."