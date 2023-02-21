Seidl: "F1'de başarını temeli fabrikada atılır, odak noktam orası olacak"
Andreas Seidl, Sauber Grubu CEO'su olmasına rağmen çoğu yarışa gelmeyeceğini, aksine fabrikadaki çalışmalara ve gelecek planlarına daha fazla konsantre olacağını dile getirdi.
Alfa Romeo-Sauber, yeni sezonda yeni bir yönetim yapısına sahip olacak ve artık Sauber Grubu'nun başında, eski McLaren takım patronu Andreas Seidl var.
BMW döneminden ötürü Sauber'i yakından tanıyan Seidl, takımla geçirdiği ilk haftalar hakkında şöyle konuştu: "Daha önce Hinwil'de tattığım deneyimden sonra buraya geldiğimde, her şey çok tanıdık geldi. Buraya geri dönmek harika bir duygu."
"Burada pek çok tanıdık yüz var, aynı zamanda pek çok yeni yüz de var. Hepsi beni çok sıcak karşıladılar. Takıma geldiğimde, karşımda yeteneklerle dolu, çok motive ve hırslı bir ekip buldum. Burada harika bir temeli olan, karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmeye hazır olan harika bir ekip var."
"Şu anda odak noktam mümkün olduğunca çok kişiyi tanımak, ilişkiler geliştirmek ve takımın nasıl çalıştığını anlamaya çalışmak."
"Öncelikle organizasyondaki güçlü ve zayıf yönlerin nereler olduğunu, önümüzde olan takımlarla aramızdaki farkları anlamak istiyorum."
"Uygulamaya koyduğumuz yapı, ilgili bireylerin güçlü yönlerini öne çıkarıyor ve CEO olarak benim Sauber Grubu'nun ve takımın stratejik geleceğine odaklanmamı sağlıyor."
"Pistte ve genel merkezdeki güçlü liderlik yapısı, hem daha verimli olmak hem de eldeki görevleri net sorumluluklara sahip farklı bireyler arasında bölüştürmek amacıyla tasarlandı."
Seidl, pist üstü çalışmalarından ziyade stratejik kararlarda etkili olacak ve gelecek için şirket yapısını geliştirmeye odaklanacak.
Alessandro Alunni Bravi geçmişte takımın ticari ve hukuki faaliyetlerini denetliyordu. Şimdi bu göreve ek olarak, takım patronluğu görevini üstlenecek.
Alessandro Alunni Bravi, Managing Director of Sauber Group, Andreas Seidl, CEO of Sauber Group
Fotoğraf: Sauber
Ayrıca pist üstü şef mühendisi Xevi Pujolar ve sportif direktör Beat Zehnder de yine aktif rollerde yer alacak.
Takımın pist üstündeki çalışmalarına ne kadar dahil olacağı sorusunu yanıtlayan Seidl, "Formula 1, Sauber Grubu'nun ana odak noktası, dolayısıyla elbette işin içinde olacağım ve deneyimlerimle katkıda bulunacağım."
"Ancak günlük işleri bu liderlik ekibinin yürütmesini istiyorum. Orada, kendilerine güvendiğim çok güçlü bir ekip var ve onları destekleyip, ihtiyaç duydukları her şeyi onlara vereceğim."
"Birkaç yarışa katılacağım fakat F1'de başarının temelleri fabrikada atılır ve benim asıl odaklanacağım yer de orası olacak." dedi.
Seidl, takımın bu yılki hedefinin "ilerlemek kaydetmek" olduğunu söylüyor.
"Geçen yılın başında bu takımın güçlü bir araç üretebileceğini ve gridde ilerleme kaydedebileceğini hepimiz gördük."
"Bizim için önemli olan önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu yönde ilerlemeye devam etmek olacak."
"İster fabrikada ister pistte olsun, takımın her alanında ilerleme kaydettiğini görmek istiyorum. Takımın, teknik direktörümüz Jan Monchaux ve operasyon direktörümüz Axel Kruse'nin liderliğinde önümüzdeki sezona nasıl hazırlandığını gördükten sonra, takım olarak bunu başaracağımız konusunda çok iyimserim."
"Elbette grubumuzu her alanda büyütüyoruz ve bu gidişatı kısa, orta ve uzun vadede sürdürmek istiyoruz. Takım, geride kalan yıllarda hem pistte hem de pist dışında sürekli olarak gelişti ve elde ettiği başarılar ile yeteneklerini gösterdi."
"Hinwil'de geleceğe yönelik vizyonumuz açık: İlerlemeye devam etmek ve nihayetinde podyumlar ve yarış galibiyetleri için mücadele edebilen bir takım oluşturmak."
"İnsanların -çalışanlar, sürücüler ve partnerler - yer almak istediği, arzu edilen bir takım olmak istiyoruz. Taraftarların takip etmek istediği bir takım olmak istiyoruz."
"Benim odak noktam, oraya nasıl ulaşacağımıza dair net bir plan hazırlamak, uygulamak ve yürütmek."
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