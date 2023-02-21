Seidl: "F1'de başarını temeli fabrikada atılır, odak noktam orası olacak"

Alfa Romeo-Sauber, yeni sezonda yeni bir yönetim yapısına sahip olacak ve artık Sauber Grubu'nun başında, eski McLaren takım patronu Andreas Seidl var.

BMW döneminden ötürü Sauber'i yakından tanıyan Seidl, takımla geçirdiği ilk haftalar hakkında şöyle konuştu: "Daha önce Hinwil'de tattığım deneyimden sonra buraya geldiğimde, her şey çok tanıdık geldi. Buraya geri dönmek harika bir duygu."

"Burada pek çok tanıdık yüz var, aynı zamanda pek çok yeni yüz de var. Hepsi beni çok sıcak karşıladılar. Takıma geldiğimde, karşımda yeteneklerle dolu, çok motive ve hırslı bir ekip buldum. Burada harika bir temeli olan, karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmeye hazır olan harika bir ekip var."

"Şu anda odak noktam mümkün olduğunca çok kişiyi tanımak, ilişkiler geliştirmek ve takımın nasıl çalıştığını anlamaya çalışmak."

"Öncelikle organizasyondaki güçlü ve zayıf yönlerin nereler olduğunu, önümüzde olan takımlarla aramızdaki farkları anlamak istiyorum."

"Uygulamaya koyduğumuz yapı, ilgili bireylerin güçlü yönlerini öne çıkarıyor ve CEO olarak benim Sauber Grubu'nun ve takımın stratejik geleceğine odaklanmamı sağlıyor."

"Pistte ve genel merkezdeki güçlü liderlik yapısı, hem daha verimli olmak hem de eldeki görevleri net sorumluluklara sahip farklı bireyler arasında bölüştürmek amacıyla tasarlandı."

Seidl, pist üstü çalışmalarından ziyade stratejik kararlarda etkili olacak ve gelecek için şirket yapısını geliştirmeye odaklanacak.

Alessandro Alunni Bravi geçmişte takımın ticari ve hukuki faaliyetlerini denetliyordu. Şimdi bu göreve ek olarak, takım patronluğu görevini üstlenecek.