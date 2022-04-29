Seidl, F1'de B takımlarının gerekli olduğu bir pozisyona gelinmesine karşın uyarıda bulundu

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Hem Ferrari'nin hem de Haas'ın 2022'deki güçlü formu, müşterilerine güç üniteleri, vites kutuları ve diğer teknolojileri sağlayan takımlar arasındaki ortaklıklara dikkat çekilmesine sebep oldu.

İleride Andretti ile olası bir ortaklıkla ilişkilendirilen McLaren'ın şu anda Mercedes'in güç ünitesini kullanmak dışında diğer takımlarla bir ilişkisi yok.

Seidl, her ortaklıkta üst takımdan kazanılan potansiyel avantajlar olduğunu belirtti.

Seidl, takımlar arasındaki ilişkiler sorulduğunda, "Bunun iki sorunu var."

"Bu, B takımlarının daha az çaba ile fazla performans göstermelerini sağlıyor. Fakat daha endişe verici tarafı ise, A takımlarının bundan fayda sağlaması."

"Bu elbete bizim için endişe verici bir şey. Çözüm bulunmasını umuyorum çünkü hedefimiz ikinci bir takıma sahip olmak değil." dedi.

Seidl şunları ekledi: "F1'in hiçbir zaman, ön grupta yarışmak için ikinci bir takıma ihtiyaç duyduğun bir noktaya gelmemesini umuyorum."

Seidl, McLaren'ın pozisyonunun, Haas'ın mevcut durumundan etkilenmediğini söyledi.

Takım patronu, "Bu F1'in, FIA'nın ve takımların, sporun gelecekte nasıl olmasına karar vermesi gereken bir mesele ve takımların mevcut performansıyla bir alakası yok."

"Sadece bunu netleştirmek istiyoruz. Haas şu anda aldığı bütün sonuçları hak ediyor çünkü kurallar var ve bunu karşılıyorlar. Şikayet edecek hiçbir şey yok ve biz de etmiyoruz."

"Bu prensip ve F1'in gelecekte ne olması gerektiğiyle alakalı. Söylediğim gibi, F1'in takımlar şampiyonası olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu, araç performansıyla ilgili her şeyin takım ve spesifik takımlar tarafından yapılması gerektiği anlamına geliyor."

"Yani sadece güç ünitesi ve vites kutusu parçalarının paylaşımına izin verilmesi gerekiyor. Mantıklı olan bu." dedi.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Seidl, özellikle takımların rüzgar tüneli gibi tesisleri paylaşması konusunda uyarıda bulundu: "Altyapısal paylaşım gibi şeylerin yasaklanması gerekir çünkü düzgün bir şekilde denetlenemeyen çok fazla şey var."

"Bu yüzden bir şeyler düzgünce denetlenemiyorsa, yasaklanmalı çünkü bu şekilde netleşir. Ayrıca neler olup bittiğiyle ilgili tartışmalardan da kaçınılmış olur. Bu temiz olur."

Seidl, FIA'nın F1'in finansal düzenlemelerini başarılı bir şekilde denetleyeceğine ve bunu yaparken ortak takımlar arasında haksız bir işbirliği olmamasını sağlayacağına emin.

"Bu daimi bir tartışma çünkü sürekli bu denetlemelerden geçiyoruz ve iki taraflı olarak geri bildirimler veriliyor. Bunu çok takdir ediyoruz."

"FIA'nın yönetim konusunda harika bir iş yaptığını düşünüyorum ve iyi bir sistemimiz olduğuna güveniyorum."

"Artık, bu yeni dönemin başlangıcında çok fazla netlik ve tartışma gerektiği de açık. Böylece her yerde ve her takımda aynı anlayışa sahip olunabilir."

"Çünkü ayarlar da takımlar arasında farklı ve pitte adil çözümlere sahip olmak için bu gerekiyor. Fakat işlerin gidişatından çok memnunuz." dedi.