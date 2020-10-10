Seidl: "F1, motor kurallarını değiştirmedikçe yeni üreticiler gelemez"

Alman takım patronuna göre Formula 1, 2026’da devreye girmesi planlanan kurallardan sonra yeni üreticileri dahil sora dahil olabilir.

VW grubunun araştırması sonrası katılmaktan vazgeçmesi ve Honda’nın 2021 sonrasında çekilme kararı almasıyla ufukta yeni katılımcılar görünmeyen Formula 1’de sadece 3 üretici kaldı.

Porsche’daki eski görevinde önümüzdeki sene F1 CEO’su olacak Stefano Domenicali’yle çalışan Seidl, böylelikle VW grubunun spora bakış açısını anladığını söylüyor.

Ayrıntılara giremeyeceğini söyleyen Seidl, şöyle devam etti: “Tabi ki Porsche hakkında yorum yapamam.”

“Büyük resme baktığınızda önümüzdeki yıllarda benim açımdan yeni bir üreticinin Formula 1’e girmesi realistik görünmüyor. Özellikle mevcut regülasyonlar altında, çünkü yapmanız gereken yatırım çok büyük ve rekabet edebilecek bir paket çıkarmanız için gereken süre de çok uzun.”

“Benim bakış açımdan çözüm Formula 1’in takımlar, mevcut ve gelecek motor üreticileri ve FIA ile birlikte yeni güç ünitelerinin evrimi veya devriminin regülasyonlar altında nasıl olacağının açık bir planını yapmalı.”

“Bence cevaplanması gereken temel soru bu, sonundaysa 2 olası yol var. Tabii ki biri son teknoloji güç üniteleriyle Formula 1’i devam ettirerek gelecekteki yol araçlarının teknolojisine yol açmak.”

“Diğeriyse daha ucuz, daha az karmaşık bir güç ünitesiyle ilerlemek. Bence olası yeni üreticilerin gelişini konuşmadan önce cevaplanması gereken temel soru bu.”

Seidl, yeni Concorde anlaşmasını tüm takımların imzalaması ve önümüzdeki sene bütçe limitinin devreye girmesiyle F1’in sağlıklı bir yönde ilerlediğini düşünüyor.

“Bence F1 her zaman olduğu kadar büyük belki daha fazla, bu da çok iyi bir şey. Bence takımlar tarafında gelişen her şeyle, Concorde anlaşmasının imzalanması gibi, gelecek daha da olumlu görünüyor.”

“Özellikle oyuna bütçe limitinin de dahil olmasıyla F1 platformunu daha sürdürülebilir bir şekilde kullanabileceğimiz ve yatırımlarımıza iyi bir dönüş alabileceğimiz açıkça belli oldu.”

“Ve bence bundan sonra atılması gereken adım güç ünitesi kanadında. Tabi ki öncelikle mevcut olan 3 güç ünitesi üreticisiyle konuşmak çok önemli.”

“Ama aynı zamanda F1’in otomotiv endüstrisi veya olası güç ünitesi üreticileriyle görüşmelerde bulunması da önemli, gizli de olsa, çünkü böylelikle güç ünitesi regülasyonları için doğru kararlar alınabilir. ”

“Daha çekici kılmak ve Ilmor veya Cosworth gibi motor üreticilerini cezbetmek için, güç ünitelerini basitleştirmek ve maliyetini azaltmak adına bazı girişimler ve etkili konuşmalar oldu.”

“Bence bu tekrardan ele alınması gereken bir konu, zaten Stefano’nun (Domenicali) VW Group’ta edindiği deneyimler sonrasında Ross (Brawn) ve F1’le birlikte bu konuya eğileceğini düşünüyorum. Ve bence bu, öncelik sırası olarak en üstlerde bir konu.”

Domenicali, spor araba yarışlarından edindiği tecrübeye dayanarak motor maliyetlerinin düşürülebileceği kanaatinde:

“LMP gibi örneklerde kesinlikle yapılabileceğini gördük, regülasyonlar ve kendimize uyguladığımız bütçe limitleri sayesinde son teknoloji olmasına rağmen düşük maliyetli motorlar üretilebileceğini gösterdik. Ve bence bu, yeniden masaya yatırılması gereken bir konu.”

Seidl, Cyril Abiteboul’un yeni güç ünitesi regülasyonlarının 2026'dan önce devreye girmesi fikrine açık olduğunu belirtti:

“Bence cevaplanması gereken temel soru bir sonraki güç ünitesi regülasyonlarının ne olduğu, böylelikle onları devreye sokacağımız en makul tarihi belirleyebiliriz.”

“Ama tabii ki mevcut 3 üreticiyi sporda tutma ve olası yeni üreticileri Formula 1’e dahil etmeye katkısı olacaksa yeni regülasyonları ve onları erkenden tanıtmayı tamamen destekleriz.”