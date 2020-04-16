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Formula 1 / Son dakika

Seidl: “F1, krizde hayatta kalabilir ama bazı takımlar ayrılabilir”

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Seidl: “F1, krizde hayatta kalabilir ama bazı takımlar ayrılabilir”
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör
16 Nis 2020 12:33

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Formula 1’in koronavirüs krizinde hayatta kalacağını düşünüyor, ancak tüm takımların bununla baş edebileceğinden emin değil.

On takımın yetkilileri, sporu ekonomik anlamda korumak ve bu konuda alınacak önlemleri tartışmak için F1 CEO’su Chase Carey ve FIA başkanı Jean Todt ile perşembe günü toplantı yapacaklar.

Takımlar zaten yeni kuralları 2022’ye ertelemeyi kabul ettiler ve mevcut araçlar da gelecek sene kullanılacak. Böylece, iptal olan yarışlar nedeniyle azalan gelirler telafi edilmeye çalışıldı.

McLaren, bütçe sınırını 100 milyon dolara indirmek isteyen ilk takımlardan biri konumunda.

Seidl, F1’in kriz sonrasında da devam edeceğinden emin olsa da takımların geleceğinden o kadar emin olmadığını söyledi.

Bir medya telekonferansında konuşan Seidl, “Dürüst olmak gerekirse, Formula 1’in gelecek sene hayatta olmayacağına dair hiçbir işaret görmüyorum.”

“Gördüğüm en büyük risk, kararlı adımlar atılmazsa takımları kaybetme ihtimali.”

“Bu hafta sonu tüm takımların tasarruf yaptığından emin olmak için, önceki haftalarda tartıştığımız eylemleri -araçların dondurulması, fabrikaların kapalı kalma süresinin uzatılması- gerçekleştirdiğimizden emin olmalıyız.”

“Bunların, bütçe sınırını düşürmek için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Olumlu bir bakış açısına sahip olmak için önemli. Ayrıca gelecekte Formula 1’de yer alacak olan herkes için, finansal anlamda sağlıklı ve sürdürülebilir bir sporun parçası olabileceğinizi düşünüyorum.”

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“Bu sene gelirlerin ne olacağını bilmiyoruz. Yarışlara ne zaman döneceğimizi de bilmiyoruz.”

“Elbette mümkün olduğu kadar çok yarış yapmayı umuyoruz ve bu yüzden de Jean Todt’un liderliğini takdir ediyoruz ve gelecek için bütçe sınırının seviyesi açısından bir adım atmak için önemli bir karar.”

“Bu sene için, maliyetleri azaltmak için araçları dondurmak gibi kısa vadeli önlemlere ihtiyacımız var.”

“Ancak en azından bu, Formula 1’deki herkese, sporun gelecekte çok daha sağlıklı ve sürdürülebilir olacağına dair bir bakış açısı sunuyor, ki bu da umarım takımların krizde hayatta kalmasına yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Luke Smith

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