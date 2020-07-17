Seidl: "F1, kopyalama şampiyonasına dönüşebilir"

Renault, Avusturya'daki ikinci yarışın ardından iki Racing Point aracını, Mercedes'in 2019 aracında kullanılan fren tasarımlarını kullandığı gerekçesiyle protesto etmişti.

Bu seneye kadar fren kanalları rakip takımlardan alınabilen parçalar arasında yer alıyordu ancak bu sene takımların kendilerinin tasarlaması ve üretmesi gerektiği parçalar listesine dahil edildi.

Racing Point, 2020 aracını Mercedes'in 2019 aracını temel alarak tasarladığını ancak kurallara uygun bir şekilde bunu yaptığını açık bir şekilde söylemişti.

FIA'nın Macaristan GP ile Britanya GP arasındaki arada protesto hakkında kararını açıklaması bekleniyor.

McLaren'ın takım patronu Andreas Seidl, Racing Point aracının Mercedes aracına benzediğini ancak muhtemelen bunu kurallara uygun yaptığını, bu yüzden protesto etmenin bir manasının olmadığını söylemişti.

Seidl, bugün yaptığı açıklamada ise Racing Point'in kendine emin şekilde yaptığı açıklamaların ardından pembe Mercedes'in kurallara aykırı bulunmasını beklemediğini söyledi. Buna rağmen Seidl, verilecek kararın F1'deki bağımsız takımlarla üretici takımların statüsünü belirleyeceğini, sporun geleceğini şekillendireceğini düşünüyor.

Seidl, "Bu protesto, FIA ve Formula 1'in gelecekte istedikleri şey konusunda açıklama getirmelerini sağlayacak kilit nokta olacak."

"Formula 1'in kopya şampiyonası olmasını mı istiyorlar? 2 ya da 3 üreticinin olduğu şampiyonada, bir üreticiye ait birden fazla aracın piste çıkmasını mı istiyorlar?"

"Biz Formula 1 için bunun kesinlikle yanlış yol olduğunu ve bizim için uygun bir yol olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Seidl, FIA'nın sadece iki araç arasında fren kanallarındaki benzerliklere bakmasının yeterli olmadığını, iki takımın araç üzerinde daha fazla çalışma yaptıklarını söyledi.

Seidl, "Formula 1'de her zaman 10 üretici arasında mücadele oldu. Skor listesinin sonunda yer alan takım dahi, senelerdir elde ettikleri güç ve mühendislik bilgileriyle aracını hazırlıyordu."

"Örnek olarak vermem gerekirse, süspansiyon parçalarını paylaştığınızda sadece parçayı ya da tasarımı paylaşmıyorsunuz. Süspansiyon parçası, senelerce takım olarak elde ettiğiniz deneyimin bir sonucudur."

"Formula 1 aracının her bölümü, tüm araç konseptinin bir parçasıdır. Bu yüzden Formula 1, gelecekte nasıl devam etmek istediğine karar vermek zorunda."

"Bizim duruşumuz açık. Biz gelecekte takım olarak kendimizi nerede gördüğümüzü anlamak istiyoruz. Bu yüzden bu konuyla alakalı yapılacak açıklamalar önemli."

"Biz, açık bir şekilde kendi kimliğimizle bağımsız bir takım olmak istiyoruz. Bu yüzden bu protestonun sonucu için sabırsızlanıyoruz." dedi.

FIA Racing Point'i haklı bulursa F1'in artık 10 bağımsız üreticinin yer aldığı bir şampiyona olmayacağı mı sorulduğunda Seidl, "Böyle bir risk kesinlikle var."

"Bu protestonun arkasındaki tüm detayları bilmiyoruz ve daha önce açıkladığım tüm konuyu tamamen kapsamıyor ancak yine de bu protesto onun bir parçası."

"Ve açıkçası bu konuda yapılacak her açıklama ile o yönde ilerlenmesinde yardımcı olabilir." dedi.