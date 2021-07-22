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Formula 1 Haberler

Seidl: "En iyisi sprint yarışını belirli pistlerde yapmak"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Haydn Cobb
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Formula 1'in yeni sprint sıralama yarış formatının keyif verici olduğunu ancak bunu belirli pistlerde gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi.

Seidl: "En iyisi sprint yarışını belirli pistlerde yapmak"

Formula 1, Britanya Grand Prix'si hafta sonunda 100 km'lik bir sprint yarışı düzenlemişti ve bu formatın bu yıl iki başka yarışta daha gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sıralama turları cuma gününe taşındığı, cumartesi günü sprint sıralama yarışının olduğu ve pazar günü de ana yarış gerçekleştirildiği için artık hafta sonunun tüm günlerinde aksiyon var.

İlk sprint sıralama yarışına verilen tepkiler biraz karışıktı ve en önemli olay, Fernando Alonso'nun ilk turda yumuşak lastiklerin de etkisiyle beş sıra kazanmasıydı.

F1, bu yıl Monza ve başka bir pistte daha sprint yarışını deneyecek ve bu üç yarışın ardından genel bir değerlendirme yapılacak. Bunun sonucunda da gelecekte bu formatın kalıcı olup olmayacağı tartışılacak.

F1'in motor sporları şefi Ross Brawn, sprint yarışının başlangıcından önce, gelecekte bu sprint yarışının belli yarışlarda kullanılabileceğini dile getirmişti.

McLaren F1'in patronu Seidl ise, şimdilik bir sezonda maksimum kaç sprint yarışı olması gerektiğini söylemenin zor olduğunu ancak bunun yalnızca belirli pistlerde kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Seidl, "Bu yıl bu denemeleri üç hafta sonunda yapıyor olmak iyi bir şey."

"Dün de söylediğim gibi, taraftarlar ve partnerlerle, tüm takımlar ve FIA ile bu hafta sonunun tam olarak nasıl geçtiğini analiz etmenin ve buna uygun sonuçlar çıkarmak için zaman ayırmanın doğru olacağını düşünüyorum."

“Bence bu, henüz sadece bir ilk izlenimdi. Bu farklı formatı sadece belirli yarışlarda ve pistlerde kullanmanın iyi bir fikir olduğuna inanıyorum."

“Bunun tüm hafta sonları için standart hale geleceğini düşünmüyorum." dedi.

Bu formatta, sıralama turlarından önce cuma sabahı sadece bir antrenman seansı yer alıyor ve ardından araçlar parc ferme kurallarına tabi tutuluyor. Bu da takımlar için durumu zorlaştıran bir şey.

Takımlar ayrıca bu formatta pazar günkü yarışa istedikleri lastikle başlıyorlar ki bu da pazar günü Sergio Perez hariç tüm sürücülerin orta lastikle başlamasıyla sonuçlandı.

Seidl, ilk sprint sıralama yarışının beklendiği gibi geçtiğini söyle ve ekledi: "Hafta sonunun strateji ve lastikler açısından beklediğimiz gibi geçtiğini söyleyebilirim."

"Sprint yarışı herkesin yarış temposu anlamında nerede olduğuna dair iyi bir görüntü sundu."

"Charles'ın zaten çok güçlü olduğu ortadaydı. Onu cumartesi günü yenememiştik ve pazar günü de yine aynısı oldu."

“Sprint yarışında, Pazar günkü yarış için durumu değiştiren büyük bir sürpriz veya ders olmadığını söyleyebilirim."

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