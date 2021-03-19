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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Diğer takımlar McLaren'ın difüzör tasarımını kopyalayabilir"

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, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, rakip Formula 1 takımlarının McLaren arzı difüzör tasarımını denemesini bekliyor.

Seidl: "Diğer takımlar McLaren'ın difüzör tasarımını kopyalayabilir"

Bu yıl Mercedes güç ünitesine geçiş yapan McLaren, taban kuralları nedeniyle kaybedilen aero yere basma gücü kaybını kısmen geri kazanmak amacıyla özel bir difüzör tasarlamıştı.

Bu sene difüzördeki kanatlar 50 mm kısaltılsa da, McLaren; kurallar sınırlamadığından, orta kısımdaki taban geçişini uzatarak daha derin kanatçıklar kullanmayı tercih etmişti.

Bu tasarım tamamen yasal ve ilk testlerin ardından takımların ilgi odağı olmuş gibi görünüyor.

McLaren'ın teknik direktörü James Key, bu difüzör dizaynını diğer takımların kullanmamış olmasına şaşırdığını belirtmişti.

McLaren takım patronu Andreas Seidl ise rakiplerin kısa süre içerisinde bu tasarımı denemesini bekliyor.

Seidl, Alman yayıncı RTL'ye "Bu konunun önümüzdeki birkaç hafta içinde ne yönde gelişeceğini görmek ilginç olacak. Diğer takımlar, atılım yapma umuduyla bu çözümü yeniden dizayn etmek isteyebilirler."

"Yine de bunu görmek harika ve bu çözümü aero departmanımızın bulmasından ötürü mutluyum." dedi.

Seidl, 2021 hedeflerini ve mevcut sürücü kadrosu hakkında şunları ekledi: "Eğer ilk yarışta bir podyum alırsak gerçekten çok memnun kalırdık."

"Diğerlerinin nerede olduğunu okumak şu noktada çok zor. Ancak bence çok iyi hazırlandık ve yine çok yakın bir savaş içerisinde olduğumuzu düşünüyorum.”

"Şimdi Daniel gibi yeni bir pilotumuz var, ki bana göre Lando için harika bir kıyas noktası."

"O (Ricciardo) doğru araçlara sahip olduğu takdirde yarış kazanabileceğini zaten kanıtladı ve bu da Lando'nun bir sonraki seviyeye geçmesine yardımcı olan bir şey."

"Lando'nun henüz ne kadar genç olduğunu unutmamalıyız. Henüz 21 yaşında ve gördüğüm kadarıyla gelişim kaydediyor."

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Editör Kemal Şengül

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