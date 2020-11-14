Seidl: "Bugünkü şartlar dünden daha kötü"

Kaygan asfaltta sürücüler zaten kayma problemleri yaşıyorlardı ve yağmur durumu daha da kötü hale getirdi.

Sürücüler sık sık spin attılar ancak büyük bir olay yaşanmadı.

Seans hakkında konuşan Andreas Seidl, “Koşullar çok zor. Pist çok kaygan ve lastikleri normal çalışma aralığına sokmak çok zor bir iş."

"Sürücüler piste çıkar çıkmaz lastiklerin sıcaklığı düşüyor. Bu açıdan şartlar bugün bizim için düne kıyasla daha zor. Yine de durum herkes için aynı ve bununla baş etmek zorundayız."

"Antrenmanda bu tür şartlarda aracın davranışını değerlendirmek için yağmur lastikleriyle küçük bir çalışma yaptık. Sadece üç set yağmur lastiğimiz var ama yine de nasıl çalıştıklarını anlamak için onları test ettik."

"Bizdeki bilgiler, tüm günün böyle geçeceği yönünde. Pazar günü için de yağmur ihtimali var ve bunu da dikkate almak gerekiyor."

"Dünkü antrenman seanslarına bakılırsa, aracımız burada iyi çalışıyor, Racing Point ve Renault'dan çok yavaş değiliz ancak Ferrari ve AlphaTauri bizden çok daha hızlı. Başarılı bir hafta sonu geçirmek bizim için önemli." dedi.