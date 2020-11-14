Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
QU:
00 Saat
:
19 Dakika
:
12 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Seidl: "Bugünkü şartlar dünden daha kötü"

paylaşım
yorumlar
Seidl: "Bugünkü şartlar dünden daha kötü"
Ekleyen:
, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, üçüncü antrenman seansının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaygan asfaltta sürücüler zaten kayma problemleri yaşıyorlardı ve yağmur durumu daha da kötü hale getirdi.

Sürücüler sık sık spin attılar ancak büyük bir olay yaşanmadı.

Seans hakkında konuşan Andreas Seidl, “Koşullar çok zor. Pist çok kaygan ve lastikleri normal çalışma aralığına sokmak çok zor bir iş."

"Sürücüler piste çıkar çıkmaz lastiklerin sıcaklığı düşüyor. Bu açıdan şartlar bugün bizim için düne kıyasla daha zor. Yine de durum herkes için aynı ve bununla baş etmek zorundayız."

"Antrenmanda bu tür şartlarda aracın davranışını değerlendirmek için yağmur lastikleriyle küçük bir çalışma yaptık. Sadece üç set yağmur lastiğimiz var ama yine de nasıl çalıştıklarını anlamak için onları test ettik."

"Bizdeki bilgiler, tüm günün böyle geçeceği yönünde. Pazar günü için de yağmur ihtimali var ve bunu da dikkate almak gerekiyor."

"Dünkü antrenman seanslarına bakılırsa, aracımız burada iyi çalışıyor, Racing Point ve Renault'dan çok yavaş değiliz ancak Ferrari ve AlphaTauri bizden çok daha hızlı. Başarılı bir hafta sonu geçirmek bizim için önemli." dedi.

Türkiye GP 3. antrenman: Yağmur ortalığı karıştırdı, Verstappen lider

Önceki haber

Türkiye GP 3. antrenman: Yağmur ortalığı karıştırdı, Verstappen lider

Sonraki haber

Red Bull, 2020 motor kararını Kasım ayı sonuna kadar verecek

Red Bull, 2020 motor kararını Kasım ayı sonuna kadar verecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP 3. antrenman: Yağmur ortalığı karıştırdı, Verstappen lider
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Türkiye GP 3. antrenman: Yağmur ortalığı karıştırdı, Verstappen lider

Ricciardo, Türkiye GP organizatörlerini eleştirmek istemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Türkiye GP organizatörlerini eleştirmek istemiyor

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti

Altaylı: "Türkiye 20 milyon dolarlık rakamı verirse takvimde kalacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Altaylı: "Türkiye 20 milyon dolarlık rakamı verirse takvimde kalacak"

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Son Haberler

Red Bull, 2020 motor kararını Kasım ayı sonuna kadar verecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2020 motor kararını Kasım ayı sonuna kadar verecek

Seidl: "Bugünkü şartlar dünden daha kötü"
F1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Bugünkü şartlar dünden daha kötü"

Türkiye GP 3. antrenman: Yağmur ortalığı karıştırdı, Verstappen lider
F1 Formula 1 / Antrenman raporu

Türkiye GP 3. antrenman: Yağmur ortalığı karıştırdı, Verstappen lider

Canlı Anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı
F1 Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı Anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP 3. antrenman: Yağmur ortalığı karıştırdı, Verstappen lider

1s
2
Formula 1

Ricciardo, Türkiye GP organizatörlerini eleştirmek istemiyor

4s
3
Formula 1

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?

17s
4
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

3g
5
Formula 1

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti

17s

Son Haberler

Red Bull, 2020 motor kararını Kasım ayı sonuna kadar verecek
F1

Red Bull, 2020 motor kararını Kasım ayı sonuna kadar verecek

Seidl: "Bugünkü şartlar dünden daha kötü"
F1

Seidl: "Bugünkü şartlar dünden daha kötü"

Türkiye GP 3. antrenman: Yağmur ortalığı karıştırdı, Verstappen lider
F1

Türkiye GP 3. antrenman: Yağmur ortalığı karıştırdı, Verstappen lider

Canlı Anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı
F1

Canlı Anlatım: Türkiye GP 3. antrenman seansı

Pirelli, lastik hamurları arasındaki hız farklarını açıkladı
F1

Pirelli, lastik hamurları arasındaki hız farklarını açıkladı

Son Videolar

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
23s

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
13 Kas 2020

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1
1 Kas 2020

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1
30 Eki 2020

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.