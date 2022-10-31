Seidl: "Bu sonuca ihtiyacımız vardı"
Meksika Grand Prix'de günün sürücüsü seçilen ve 10 saniyelik cezaya rağmen yarışı yedinci sırada noktalayan Daniel Ricciardo hakkında McLaren takım patronu Andreas Seidl, bu sonucun hem takım için hem de Ricciardo için oldukça önemli olduğunu söyledi.
Bu sezonun sonunda McLaren'dan ve Formula 1'den ayrılmaya hazırlanan Ricciardo, 2023'te olası bir yedek sürücü rolü ile gridde olma umudunu hâlâ koruyor.
Bu sezon iyi sonuçlar elde edemeyen Ricciardo hakkında eski F1 pilotu ve iki kez Dünya Şampiyonu Mika Hakkinen, Avustralyalı pilotun McLaren aracında bu kadar zorluk çekmesini 'biraz korkutucu' bulduğunu açıkladı.
Ricciardo, yaşadığı sorunlar sebebiyle kendisini çaresiz hissettiğini söyledi.
Amerika GP'de on altıncı sırayı elde etmesinin ardından DailyMail'e konuşan Ricciardo, "Buna nasıl devam edeceğimi bilmiyorum, ne söylemem gerektiğini de bilmiyorum."
"Daha kötüye gidemez diye düşündüğünüzde, aslında gidebildiğini görüyorsunuz." demişti.
Ancak Meksika GP'de işler, McLaren pilotu için daha iyiye gitti.
Yarışa on birinci sıradan başlayan Ricciardo, Yuki Tsunoda ile yaşadığı temas sebebiyle 10 saniye ceza almasının ardından; zararı minimuma indirmeye çalıştı ve yarışı Esteban Ocon'un 12 saniye önünde, yedinci sırada tamamlamış oldu.
Sky Deutschland'a konuşan Seidl, "Bu hafta sonuna bakarsak, Daniel'ın temposu Lando'yla [Norris] aynıydı."
"Sıralamada da oldukça iyiydi, Q3'e kalamaması şanssızlıktı."
"Yarışın son bölümünde yumuşak lastikte olması ona avantaj kazandırdı ve geçiş yapmasını sağladı."
"Bu, hem bizim için hem de takım için oldukça önemliydi." dedi.
Andreas Seidl, Team Principal, McLaren
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Ricciardo, yumuşak lastik takarak pitten çıktığında Ocon'un 12.5 saniye gerisindeydi. Avustralyalı pilot sırasıyla Tsunoda'yı, Norris'i, Valtteri Bottas'ı ve sonunda Ocon'u da geçerek yedinci sıraya yerleşti.
Seidl, McLaren'in bu stratejiyle risk aldığını kabul etse de, Ricciardo'nun yumuşak lastiklerle harika bir iş çıkardığını düşünüyor.
Seidl, "Gerçekten yumuşak lastiklerle harikaydı."
"10 saniye cezaya rağmen yedinci sırada bitirmeyi başardı, sonuçtan gerçekten çok memnunuz." dedi.
Norris'in de dokuzuncu sırada bitirmesiyle McLaren, günü iki pilotla da puan alarak kapatmış oldu. Sezonun bitmesine son iki yarış kala McLaren, Markalar Şampiyonasında Alpine'in yalnızca yedi puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor.
Seidl, "Farkı kapatmamız çok güzel, ancak son iki yarışta dikkatli olup temiz yarışlar çıkarmamız gerekiyor."
"İyi bir takımımız, iyi bir aracımız ve iki iyi pilotumuz var. Umarım Abu Dabi'nin son turuna kadar şampiyona için mücadele etmeye devam edebiliriz." dedi.
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