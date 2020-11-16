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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Seidl: "Bu kadar hızlı olmayı biz de beklemiyorduk"

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Seidl: "Bu kadar hızlı olmayı biz de beklemiyorduk"
Ekleyen:
, Editör

McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl, bu kadar hızlı olmayı kendilerinin de beklemediğini kabul etti.

McLaren pilotları aldıkları grid cezaları nedeniyle yarışa gerilerden başladılar ancak istikrarlı bir performans ortaya koyarak iyi sonuçlar aldılar.

Carlos Sainz, damalı bayrağı beşinci sırada görerek önemli puanlar kazanırken, Lando Norris en hızlı turu da attığı yarışta sekizinci oldu.

Bu, takımın hafta sonunu 15 puanla kapattığı anlamına geliyor.

Yarışın ardından konuşan McLaren patronu Seidl şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse bu koşullarda aracımızın bu kadar rekabetçi olmasını beklemiyorduk. Son dönemdeki en kötü sıralama turlarının ardından mükemmel şekilde toparlanmayı başardık."

"Takımın mevcut durumla nasıl başa çıktığını görmek güzeldi. Böyle bir sıralama turlarının ardından bir şekilde her şeyi baştan inşa etmemiz, her şeyi analiz etmemiz ve bugün nasıl başarılı olabileceğimizi görmemiz gerekiyordu."

"Sporumuzda bu gibi durumlarda doğru şekilde hareket etmek çok önemli ve başa çıkma şeklimiz cesaret vericiydi. Umarım gelecekte daha güçlü olmamızı sağlar."

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 out of the pit lane

Lando Norris, McLaren MCL35, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 out of the pit lane

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bugünkü gibi bir yarışta sürücülerimizin kalitesi ortaya çıkıyor. Çocukların yaptıkları şeyler, birinci sınıf profesyoneller olduklarını kanıtlıyor. Odaklandılar, araçlarını pistte tuttular ve pit stoplarını kusursuz ve doğru anlarda yapan takımla birlikte harika bir performans ortaya koydular."

"Genel anlamda memnunum. Ama cumartesi günleri daha iyi çalışmalıyız, çünkü bugün daha yüksek bir pozisyondan başlasaydık daha iyi bir yerde finiş görebilirdik. Ama genel anlamda bakarsak hafta sonu elde ettiğimiz sonuçlar beni çok mutlu etti."

Daha yüksek pozisyonlar için mücadele etme ihtimalleri sorulduğunda Seidl, "Yarışı şimdi analiz ederseniz, bazı fırsatları kaçırmış olabileceğimizi görebilirsiniz. Çünkü aracımızın hızı Ferrari'ye yaklaşmamızı sağlayacak kadar iyiydi. Belki Carlos ve tüm takım baskı yapabilseydik, daha fazla puan kazanabilirdik. Ama bu, lastik ömrünü etkileyebilecek zor bir karardı."

"Genel olarak takımın sürücülerle birlikte makul bir iş yaptığını, yarışın gidişatını iyi şekilde kontrol ettiğini ve sonuçtan memnun kalabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle geçiş lastikleriyle sahip olduğumuz hızdan gerçekten keyif aldım."

"Carlos ve Lando şaşırtıcı derecede hızlıydılar." yanıtını verdi.

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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