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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Seidl: "Bir sene önceki Mercedes'in derecesine ulaşamadık"

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Seidl: "Bir sene önceki Mercedes'in derecesine ulaşamadık"
Ekleyen:
10 Tem 2020 19:17

McLaren'ın takım patronu Andreas Seidl, Avusturya GP'de elde ettikleri podyum sonucundan çok mutlu olduklarını ve bunun takımın motivasyonunu arttırdığını söyledi ancak bugünkü seansta Racing Point'in attığı tura ulaşamayacaklarını kabul etti.

McLaren, Lando Norris'in üçüncü olması sayesinde sezona podyumla başlarken Carlos Sainz'ın 5. olması sayesinde güçlü bir başlangıç yaptı.

Yarıştan sonra tüm McLaren ekibi çok mutluydu ancak Seidl, kısa süre içerisinde heyecanı atıp yarışı analiz ettiklerini ve gerekli dersleri çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Seidl, "Öncelikle takım içerisindeki hava ve atmosfer, geçen haftaki sonuçlar... Alınan sonuçlar bütün takıma enerji verdi. Motivasyon açısından büyük katkı sağladı. Ancak pazar günü reset tuşuna basmak zorunda kaldık. Pek de ideal geçmeyen haftadan dersler çıkarmaya çalıştık ve bunu yaptık."

"Bugünkü seansta neler yapabileceğimize baktık. Memnun kaldığımı söyleyebilirim."

"Tek turda yine 5. ve 8. olabiliriz. Güzel olan şey yine Ferrari ve Renault'lar ile mücadele edebiliyor olduğumuzu görmekti. Ve Racing Point'lerden birisiyle de. Önümüzdeki araçlara bakarsanız, ilk defa bir senelik bir aracın ... Racing Point'in bir sene önceki Mercedes ile nasıl potansiyele sahip olduğunu gördünüz. Bu bizim yapamayacağımız bir dereceydi. Ancak yine de bizim için iyi bir seans oldu." dedi.

Geçen haftaki yarış öncesinde McLaren, Racing Point'i mağlup etmeyi beklemiyordu ancak hem sıralamalarda hem de yarışta bunu yapmayı başardı.

Racing Point'in aracın kendi tasarımları ve üretimi olduğu açıklamaları için Seidl, "Dürüst olmak gerekirse, bunu tartışarak boşa zaman geçirmek istemiyorum. Biz kendimize odaklanıyoruz."  

"Neyi daha iyi yapmamız gerektiğini biliyoruz. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda ulaşmak istediğimiz yere ulaşabilmek için atmamız gereken büyük adımlar var. Biz buna odaklanacağız." dedi.
 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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