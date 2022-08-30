Seidl: "Bir haftalık arada toparlanacağız"

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Düzlüklerdeki sıkıntılarını gidermek için Spa'ya önemli güncellemelerle gelen McLaren, buna rağmen sezonun en zayıf yarışlarından birini geride bıraktı -takım, iki araçla birden puan alamadı!

Lando Norris yarışa grid cezası nedeniyle 17. sıradan başlarken, Daniel Ricciardo 7. sıra gibi iyi bir konumdan başlıyordu ve her iki pilot da güvenlik aracı periyodu öncesi sıra kazanmışlardı.

Ancak sonrasında iyi bir tempo tutturamayan ikili, önleri açıkken avantaj sağlayamamalarının ardından pit stoplar sonrası trafiğe takıldılar ve bu noktada düzlük hızından faydalanarak bir tren oluşturan Alex Albon'u geçmeyi başaramadılar -sonuç olarak Norris 12, Ricciardo 15. sırada gördü damalı bayrağı.

Pistin ısınmasından etkilendiklerini belirten Andreas Seidl, bir haftalık arada toparlanacaklarından emin.

Seidl, "Zorlu bir Cuma günüydü, antrenmanlara göre daha sıcak koşullar tempo kaybımızda büyük rol oynadı ve yarış boyunca sürekli geri gittik. Lando için de Daniel için de daha iyi bir sonuç elde etmek mümkün değildi."

"Pistteki ve fabrikadaki herkese teşekkür etmek istiyorum, sonuç bu hafta sonu gösterdikleri çabayı hiçbir şekilde etkilemiyor. Pit ekibimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum, mükemmel dört pit stop gerçekleştirdiler."

"Önümüzdeki birkaç günü yenilenmek, yeniden bir araya gelmek ve daha güçlü dönebilmek için performans analizi yaparak geçireceğiz. Beş gün içinde dönmüş olacağız." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images