Seidl, ayrılmasını anlayışla karşılayan Brown'a teşekkür etti

Haberi dinle

Zor bir dönemde McLaren'a katılan Seidl, takım patronluğu rolündeki dört yılı boyunca önceki dört yıla kıyasla oldukça başarılı bir dönemi geride bıraktı.

En iyi dokuzuncu takım olarak devraldığı McLaren'i iki sene içinde takımlar şampiyonası üçüncülüğüne taşıyan Seidl, takımın 2021'de galibiyet, pole pozisyonu ve düzenli podyumlar elde etmesinde de büyük rol oynadı.

Takımın nispeten gerilediği ve 2025'e kadar dramatik bir ilerlemenin beklenmediği 2022 sezonun ardından McLaren'dan ayrılmaya karar veren Seidl, gelecek sezondan itibaren Sauber CEO'su olarak yeni bir sayfa açacak.

Seidl, "McLaren'a 2019'da katıldım ve Zak ve ekiple çalışmaktan gerçekten keyif aldım. Bazı iyi sonuçlar elde ettik, özellikle Monza'daki galibiyet kariyerimin en önemli anlarından biriydi."

"Takım harika bir yörüngede ilerliyor, bu yolda benimle yürüyen herkese destekleri, güvenleri ve bağlılıkları için teşekkür etmek istiyorum."

"Zak ve tüm ortaklara da başka bir yol çizme kararımı anlayışla karşıladıkları için teşekkür ederim. Andrea ve ekibine gelecek için en iyi dileklerimi sunuyorum." dedi.