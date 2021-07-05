Seidl, Avusturya’daki olaydan sonra Norris’in men cezasına yaklaşmasını doğru bulmuyor

Britanyalı pilot, Avusturya Grand Prix’sinde Sergio Perez’in pist dışına taşmasına neden olması ardından süper lisansında toplam 10 ceza puanı oldu. Kurallara göre eğer bir pilot bir yıl içerisinde 12 ceza puanı alırsa bir yarıştan men ediliyor.

Norris’in, Britanya Grand Prix’si öncesinde 2 ceza puanı silinecek olsa da McLaren bu durumdan mutlu değil.

Seidl, süper lisans sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor çünkü Norris gibi tehlikeli hamleler yapmayan pilotların men cezası alma riskinde olmamaları gerektiğine inanıyor.

“Benim bakış açımdan, [lisans sisteminin] gözden geçirilmesi gerekiyor. Bence hepimiz Avusturya’daki gibi bir olaydan dolayı kimsenin men cezası almasının doğru olmadığını biliyoruz.”

Seidl, FIA’nın hakemlerinin Red Bull Ring’de Norris ile Sergio Perez arasında yaşanan olaydan ötürü ceza verilmesinden hiç memnun değildi.

“Dürüst olmak gerekirse, neden orada ceza puanı aldı bilmiyorum. Bu bana göre yarışmaktı ve hepimizin görmek istediği türden yarışmaktı.”

“Lando’nun herhangi yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Ayrıca bu, yarışın başında herkesin kendine bir yer bulmaya çalıştığı sırada oldu ve o, sadece yarış çizgisinde gidiyordu.”

"Aptalca bir şey yapmadı, bir anda pistin ortasına da dalmadı ya da onun gibi bir şey yapmadı. Her zaman Checo'ya paralel gidiyordu, hatta onun biraz ilerisindeydi. Dürüst olmak gerekirse, bunu anlamıyorum."

“Anlamadığım bir diğer nokta ise neden bir pilot hakeminin orada gerçekten ne yaşandığını, ilk turda pilotların ne yaptığını daha iyi açıklamadığıydı. Bu yüzden, bunları Micheal [Masi]’den duymak ilginç olacak.”

Ayrıca Masi, Azerbaycan Grand Prix’sinde Norris’in kırmızı bayraklar varken pite girmemesi sonrasında aldığı ceza hakkında yaptığı açıklama bunun, pilotların karting zamanlarından beri bildiği bir şey olduğunu söylemişti. Seidl, ise bu sözleri ima ederek pilotların karting zamanlarında öğrendikleri bazı şeyler daha olduğunu dile getirdi.

“Michael’in söylediklerine göre geçmişte go kart yapmış olan tüm pilotların ilk turda pist dışına doğru giderse çakıla gireceğini bilir. Yarış çizgisinde giden biri hakkında şikayet edemezsiniz.”

“Bu, büyük bir şanssızlıktı çünkü muhtemelen bize ikinci sıraya ve Lando için iki ceza puanına mâl oldu ki bu onu, men cezasına yaklaştırdı.”

“Eğer şu anda doğru sistemdeysek, bazı şeylerin tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor.”

Lando Norris, McLaren MCL35M 1 / 1 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images