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Seidl: "Avustralya GP'deki gelişmeye rağmen sabırlı olmamız gerekiyor"

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Avustralya Grand Prix'sinde daha güçlü bir performans göstermelerine rağmen takımın sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Seidl: "Avustralya GP'deki gelişmeye rağmen sabırlı olmamız gerekiyor"
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McLaren, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da iki sürücüsüyle birden Q3'e çıkamadı ve sezona oldukça geriden başladı.

Melbourne'de takım daha rekabetçi göründü ve iki sürücü de sıralama turlarında ilk 10'da yer aldı. Yarışı ise beşinci ve altıncı sırada tamamladılar ve takımı şampiyonada dördüncü sıraya yükselttiler.

Yarıştan sonra konuşan takım patronu Seidl, lider takımlarla aradı farkı kapatmak için "net bir planları" olduğunu fakat bir gecede düzelmeyeceği için sabırlı kalmaları gerektiğini söyledi.

Seidl, "Performans eksikliğimizi fark ettikten sonra olabilecek en kısa sürede analiz etmemiz ve nasıl geliştireceğimizi bulmak için çalışma yapmamız önemliydi."

"Şu anda net bir planımız olduğunu söylemekten memnunum. İlerleme kaydetmek ve performans açısından, araçta yapmamız gerekenler biraz zaman alacak. Bütün hırslarımıza rağmen sabırlı olmamız gerekiyor. Fakat önemli olan şu anda uygulamada olan net bir planımız olması." dedi.

2022 düzenlemeleriyle başlangıçta doğru adımları atamayan takımlar için ilerleme kaydetmek, bütçe sınırlaması ve rüzgar tüneli süresindeki kısıtlama nedeniyle daha da zorlaşıyor. Bu, ne zaman güncelleme getireceklerini detaylıca değerlendirmeleri ve kazanç sağlayacakları gelişim projelerini dikkatlice seçmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Sield, "Bunun tam olarak ne zaman olacağı hakkında çok fazla detaya inmek istemiyorum."

"Yönetilmesi gereken farklı parametreler var."

"Dikkate almamız gereken bir bütçe sınırlaması var. Artık değerlendirilmesi gereken kısıtlı bir rüzgar tüneli süresi var." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Seidl, MCL36'da nerede eksiklik yaşadıkları konusunda açıklama yapmasa da, Melbourne'de yüksek hızlı virajların ve sert frenleme bölgelerinin olmayışının, takımın rakiplerine kıyasla daha iyi performans göstermesini sağladığını söyledi.

Seidl, "Gelişimimiz temel olarak üç şeyden kaynaklanıyor."

"Burada, araca küçük güncellemeler getirdik ve işe yaradı. Pist düzeni mevcut paketimize uyuyor. Akışkan bir düzen."

"Ayrıca Cidde'de aracı yeniden öğrendik ve bunları Avustralya'da uygulayabildik. Bu da bizi sadece tek tur değil, yarış için de rekabetçi bir pozisyona getirdi."

"Bu, takımdaki herkesin çok çalışmaya devam etmesi için harika bir motivasyon çünkü şu anda mevcut paketimizle ilerleyebilecek ve ilk 10 için mücadele edebilecek bir pozisyondayız."

"Sezona başladığımız yerden bir adım attık ama takım olarak olmak istediğimiz yerde değiliz. Başımızı öne eğelim, fazla heyecanlanmayalım ve çok çalışmaya devam edelim." dedi.

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