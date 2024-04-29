Seidl: "Audi, yıldız pilot ikna etmek için kesenin ağzını açmayacak"

Audi, 2026'daki yepyeni teknik kurallar için Sauber'in sahip olduğu takımı tamamen devralarak ilk kez F1'e giriş yapacak.

Markanın adı o zamana kadar kapının üzerinde yer almayacak ancak Sauber Takım Temsilcisi Alessandro Alunni Bravi, Audi'nin sürücü kararlarına dahil olduğunu açıkladı.

Bu hafta başında Nico Hulkenberg'in, 2025 sezonundan itibaren Haas'tan Sauber'e geçmek üzere çok dönemli bir sözleşme imzaladığı duyuruldu.

2024 sonunda Ferrari'den ayrılacak olan Sainz, Red Bull danışmanı Helmut Marko'nun "kazançlı" bir teklifin masada olduğunu iddia etmesiyle Audi'nin en önemli hedefi olarak lanse edildi.

Ancak 2019'dan 2020'ye kadar McLaren'de Sainz'le çalışan Seidl, Audi'nin finansal gücünü takıma yıldız pilot çekmeye çalışmak için kullanmayacağını söyledi.

Auto Motor und Sport'un Marko'nun sözlerini sorması üzerine Seidl, "Bizim yaklaşımımız sürücüleri ya da diğer çalışanları büyük miktarlarda parayla bize gelmeleri için motive etmek değil."

"Temelde üst düzey bir takımın mali kaynaklarına sahibiz, ancak her frank veya avroyu nasıl makul ve verimli bir şekilde kullanabileceğimizi gerçekten düşünüyoruz."

"Bu yolculuğun bir parçası olmak ve Audi'nin Formula 1'e girişine eşlik etmek isteyen insanları çekmek istiyoruz." şeklinde cevap verdi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Seidl, 36 yaşındaki Hulkenberg ile uzun vadeli bir anlaşma yapma kararını açıklarken, Sauber'in Audi'ye dönüşümünü hızlandırabilecek sürücüleri bağlamak istediğini açıkladı.

Seidl, "Mevcut performans seviyesi göz önüne alındığında, başlangıçta mümkün olan en iyi sürücü eşleşmesine sahip olmanın bizim için kesinlikle önemli olduğu açık."

"Audi fabrika takımı sürücü kadrosunun, projeyi başından itibaren desteklemek için 2025 gibi erken bir tarihte araçlarda yer alması da mantıklı."

"Sürücüler aynı zamanda ekip motivasyonu ve gelişim yönü açısından da bize yardımcı olabilirler."

"Bu nedenle Nico en iyi seçimdi. Hızlı olduğuna hiç şüphe yok. Deneyimi, ekip çalışması ve mükemmel teknik anlayışı ile ihtiyacımız olan her şeyi bize sunuyor." dedi.

Seidl, Sainz ile ilgili spekülasyonlar konusunda suskunluğunu korudu ve Sauber-Audi'nin istediği deneyimli seçeneğe sahip olduğu için bir çaylakla sözleşme imzalamayı düşünebileceğini belirtti.

"Deneyimli en az bir sürücüye sahip olmak mantıklı çünkü aynı anda birçok zorluğun üstesinden gelmek zorundayız."

"Yani iki deneyimli sürücü ya da deneyimli bir sürücü ve güçlü bir çaylak olabilir."