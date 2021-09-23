Seidl: "Artık yeni parça getirmeyeceğiz"

McLaren, bu yıl Mercedes motoruna geçti ve aracını yıl boyunca getirdiği güncellemelerle kademeli olarak geliştirdi.

Fakat tüm takımlar artık 2022'ye odaklanmış durumda ve İngiliz ekip de mevcut aracın gelişimini sonlandırıyor. McLaren'ın şampiyonadaki ana rakibi olan Ferrari, bunu çok uzun bir süre önce yaptı ve sadece pistlere uygun paketler getirip, doğru ayarları bularak en iyi performansı göstermeye çalışıyor.

Şimdi McLaren da tamamen 2022'ye odaklandı ve takım patronu Andreas Seidl, bu sebeple mümkün olan en yüksek puanları almanın kendileri için kritik olacağını belirtti.

Seidl şöyle konuştu: "Evet, artık yeni parçalar hazırlamayı bıraktık ve tamamen 2022 aracı üzerinde çalışıyoruz."

"Şimdi bizim için mümkün olduğunca çok puan kazanmak çok önemli. Ferrari'den daha fazla puan almalıyız. Şampiyonada üçüncü olmak istiyoruz ve Ferrari ile olan mücadele gerçekten çok yakın olacak."

"Şu noktada gelecek sezon için beklentiler hakkında konuşmak zor. Çok tutkulu bir ekibimiz ama gerçekçiyiz. Yeni rüzgar tünelindeki çalışmaları 2022 yılı sonuna kadar bitireceğiz ve yeni rüzgar tünelinde çalışacağımız ilk araç, 2024 aracı olacak."

Seidl, Monza zaferinin Daniel Ricciardo için tam zamanında geldiği görüşünde.

Seidl, "Bir zaferi kutlamayalı uzun zaman olmuştu ve bu, bizim için çok önemliydi. Ortaya koyulan enerji harikaydı."

"Bu zafer Daniel için özellikle önemliydi. Geçmişte en iyilerden biri olduğunu gösterdi ve onu bu yüzden istedik. Umarım eski gücüne geri döner. Zirveye çıkmak için iki güçlü sürücüye ihtiyacımız var."

"Hızlı bir araçla yarışlar kazanabilen birinci sınıf bir sürücü olduğunu zaten kanıtladı." dedi.