Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı? Sonraki / Tsunoda: "Hedeflerimi fazla yüksek belirledim"
Formula 1 Haberler

Seidl: ''Aracın özel bir sürüş tarzı gerektirmesi, Ricciardo'ya yardımcı olmuyor''

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl'a göre, MCL35M'nin belirli bir sürüş tarzı gerektirmesi, Daniel Ricciardo'nun takıma olan adaptasyonunu zorlaştırıyor.

Seidl: ''Aracın özel bir sürüş tarzı gerektirmesi, Ricciardo'ya yardımcı olmuyor''

Ricciardo, takım arkadaşı Lando Norris'in hızına yetişmekte zorlandığı gibi, McLaren'daki kariyerine zorlu bir başlangıç yaptı.

Araçta özgüven eksikliği yaşayan Ricciardo, sıralama turlarında en iyi performansları çıkarmakta zorlandı.

Geçtiğimiz hafta sonu ikinci bölümde elenen Avustralyalı pilot için, Monako Grand Prix'si özellikle zor geçti ve sonrasında da takım arkadaşından tur yedi.

Seidl, McLaren'ın, Ricciardo'ya yardım etmek adına elinden geleni yaptığını ve sorunun, 2021 MCL35M'nin farklı bir sürüş tarzı gerektirmesinden kaynaklandığını söyledi.

''Bence sezonun başına bakarsanız, Daniel'la iyi adımlar attık.''

''Ancak şu anda aracımızı hızlı sürebilmek için, belirli bir sürüş tarzına ihtiyaç var ve bu Daniel için doğal olan bir şey değil. Bu yüzden onun her tur en iyi şekilde performans sergilemesi kolay değil.''

''Birlikte, takım olarak çalışmalıyız, sakin kalmalıyız, analizlerimize devam etmeliyiz ve daha çok öğrenmeliyiz.''

''Sonrasında iki şey önemli, bir tanesi onun aracımıza alışması. Potansiyelin orada olduğunu görüyoruz, ki Daniel'ın bunu görmesi olumlu bir şey.''

''Ancak tabii ki takım olarak da, onun daha hızlı sürüş yapabilmesi ve performansından ödün vermemesi için aracı nasıl daha doğal hale nasıl getirebileceğimizi araştırıyoruz.''

Ricciardo da Monako Grand Prix'sinden sonra, Norris'in hangi alanlarda ondan daha hızlı olduğunu görebildiğini açıkladı.

''Verilerde farklılıklar var ve Lando'nun bu virajda neden benden daha hızlı olduğunu açıklıyor. Bunu görebiliyorum ancak bunu uygulamaya geçirebileceğimden gösterebileceğimden emin değilim.''

''Göreceğiz. Belki de araca hâlâ alışmaya çalışıyorumdur. Ekibin her şeyi kontrol edeceğinden eminim. Fark bu kadar olduğunda biraz zor oluyor.''

''Çalışmaya tabii ki devam edeceğim ancak bu hafta sonu çok uzaktım ve çok gerideydim. Bir parçam birkaç günlüğüne sadece kapanmak istiyor yoksa tükenecek gibi hissediyorum.''

''Daha önce bu durumu yaşamıştım ve tekrar yaşamak istemiyorum.''

paylaşım
yorumlar
Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?

Önceki haber

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?

Sonraki haber

Tsunoda: "Hedeflerimi fazla yüksek belirledim"

Tsunoda: "Hedeflerimi fazla yüksek belirledim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?

2s
2
Formula 1

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"

1g
3
Formula 1

Mercedes, Hamilton’ın Monako’da neden “yavaş” kaldığını açıkladı

13s
4
Formula 1

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?

27 dk
5
Formula 1

Hill: ''Lewis, arada sırada tuhaf yorumlarda bulunabiliyor''

3s
Son Haberler
Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?
F1

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?

27dk
Sainz, lastik testinin ikinci günün 167 tur attı
F1

Sainz, lastik testinin ikinci günün 167 tur attı

59dk
Tsunoda: "Hedeflerimi fazla yüksek belirledim"
F1

Tsunoda: "Hedeflerimi fazla yüksek belirledim"

1s
Seidl: ''Aracın özel bir sürüş tarzı gerektirmesi, Ricciardo'ya yardımcı olmuyor''
F1

Seidl: ''Aracın özel bir sürüş tarzı gerektirmesi, Ricciardo'ya yardımcı olmuyor''

2s
Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?
F1

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?

2s
Son Videolar
Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

2021 Monako GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
23 May 2021

2021 Monako GP grid pozisyonları

Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
22 May 2021

Mercedes F1 fabrika turu!

İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Çok Okunanlar Bugün

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?
Formula 1 Formula 1

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"

Mercedes, Hamilton’ın Monako’da neden “yavaş” kaldığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Hamilton’ın Monako’da neden “yavaş” kaldığını açıkladı

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?
Formula 1 Formula 1

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?

Hill: ''Lewis, arada sırada tuhaf yorumlarda bulunabiliyor''
Formula 1 Formula 1

Hill: ''Lewis, arada sırada tuhaf yorumlarda bulunabiliyor''

Bottas: "İlk turda ayağımı gazdan çekmesem Verstappen'le temas yaşyabilirdik"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "İlk turda ayağımı gazdan çekmesem Verstappen'le temas yaşyabilirdik"

Mazepin, takım arkadaşıyla kaza yapmaktan ''sorumlu tutulmak'' istememiş
Formula 1 Formula 1

Mazepin, takım arkadaşıyla kaza yapmaktan ''sorumlu tutulmak'' istememiş

Lammers, Hamilton'ın Monako'daki "olumsuz" tavrını eleştirdi
Formula 1 Formula 1

Lammers, Hamilton'ın Monako'daki "olumsuz" tavrını eleştirdi

Son Haberler

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?
Formula 1 Formula 1

Vettel, Monako'da kendisini nasıl yeniden buldu?

Sainz, lastik testinin ikinci günün 167 tur attı
Formula 1 Formula 1

Sainz, lastik testinin ikinci günün 167 tur attı

Tsunoda: "Hedeflerimi fazla yüksek belirledim"
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: "Hedeflerimi fazla yüksek belirledim"

Seidl: ''Aracın özel bir sürüş tarzı gerektirmesi, Ricciardo'ya yardımcı olmuyor''
Formula 1 Formula 1

Seidl: ''Aracın özel bir sürüş tarzı gerektirmesi, Ricciardo'ya yardımcı olmuyor''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.