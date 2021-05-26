Seidl: ''Aracın özel bir sürüş tarzı gerektirmesi, Ricciardo'ya yardımcı olmuyor''

Ricciardo, takım arkadaşı Lando Norris'in hızına yetişmekte zorlandığı gibi, McLaren'daki kariyerine zorlu bir başlangıç yaptı.

Araçta özgüven eksikliği yaşayan Ricciardo, sıralama turlarında en iyi performansları çıkarmakta zorlandı.

Geçtiğimiz hafta sonu ikinci bölümde elenen Avustralyalı pilot için, Monako Grand Prix'si özellikle zor geçti ve sonrasında da takım arkadaşından tur yedi.

Seidl, McLaren'ın, Ricciardo'ya yardım etmek adına elinden geleni yaptığını ve sorunun, 2021 MCL35M'nin farklı bir sürüş tarzı gerektirmesinden kaynaklandığını söyledi.

''Bence sezonun başına bakarsanız, Daniel'la iyi adımlar attık.''

''Ancak şu anda aracımızı hızlı sürebilmek için, belirli bir sürüş tarzına ihtiyaç var ve bu Daniel için doğal olan bir şey değil. Bu yüzden onun her tur en iyi şekilde performans sergilemesi kolay değil.''

''Birlikte, takım olarak çalışmalıyız, sakin kalmalıyız, analizlerimize devam etmeliyiz ve daha çok öğrenmeliyiz.''

''Sonrasında iki şey önemli, bir tanesi onun aracımıza alışması. Potansiyelin orada olduğunu görüyoruz, ki Daniel'ın bunu görmesi olumlu bir şey.''

''Ancak tabii ki takım olarak da, onun daha hızlı sürüş yapabilmesi ve performansından ödün vermemesi için aracı nasıl daha doğal hale nasıl getirebileceğimizi araştırıyoruz.''

Ricciardo da Monako Grand Prix'sinden sonra, Norris'in hangi alanlarda ondan daha hızlı olduğunu görebildiğini açıkladı.

''Verilerde farklılıklar var ve Lando'nun bu virajda neden benden daha hızlı olduğunu açıklıyor. Bunu görebiliyorum ancak bunu uygulamaya geçirebileceğimden gösterebileceğimden emin değilim.''

''Göreceğiz. Belki de araca hâlâ alışmaya çalışıyorumdur. Ekibin her şeyi kontrol edeceğinden eminim. Fark bu kadar olduğunda biraz zor oluyor.''

''Çalışmaya tabii ki devam edeceğim ancak bu hafta sonu çok uzaktım ve çok gerideydim. Bir parçam birkaç günlüğüne sadece kapanmak istiyor yoksa tükenecek gibi hissediyorum.''

''Daha önce bu durumu yaşamıştım ve tekrar yaşamak istemiyorum.''