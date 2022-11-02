Seidl, Alpine'in sorunlarıyla ilgilenmiyor
McLaren takım patronu Andreas Seidl, Alpine'in yaşadığı dayanıklılık sorunlarıyla ilgilenmek yerine tamamen son iki yarışa odaklandıklarını söylüyor.
Meksika'da iyi bir hafta sonu geçiren ve iki araçla puan alan McLaren, Alpine ile dördüncülük mücadelesinde puan farkını biraz kapattı; nitekim silindir arızası yaşayan Alonso, son beş yarışta üçüncü kez yarış dışı kaldı.
ABD'de güç ünitesi nedeniyle beş sıra ceza alan Alonso için Brezilya'da bir grid cezası daha gündemde, bu da McLaren'a avantaj kazandırabilecek bir durum.
Buna rağmen rakibinin sorunlarıyla ilgilenmediğini söyleyen Andreas Seidl, sezonu önde bitirmekten başka hiçbir şeye odaklanmadıklarını da ekliyor.
Motorsport-Total'e konuşan Seidl, "Dürüst olmak gerekirse, Alpine'in sorunları bizim için hiçbir şeyi değiştirmiyor. Alpine ile aramızdaki mücadele çok yakın ve çok sıkı ilerlemekte."
"Son altı yarışa bakarsanız, dört kez biz öndeydik, iki kez de onlar öndeydi. Koşullara bağlı olarak bir onlar avantaj kazanıyor, bir biz. Dayanıklılık da bu durumda önemli bir rol oynuyor."
"Sadece kendimize odaklanmalıyız. Temiz bir yarış hafta sonu geçirdiğimizden emin olmalı ve iki pilotla birden puan almalıyız.
"Umarım bu, Abu Dhabi'de damalı bayrağı Alpine'in önünde görmemiz için yeterli olur. Tamamen buna odaklanmış durumdayız." dedi.
Fernando Alonso, Alpine A522, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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