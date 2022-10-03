Seidl, Alpine ile dördüncülük mücadelesinin Abu Dhabi'ye kadar sonuçlanmasını beklemiyor

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Yarısı ıslak, yarısı kuru zeminde gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans ortaya koyan Norris, Lewis Hamilton ve Max Verstappen gibi isimlerle girdiği düellolardan galip ayrılmasının ardından altıncı başladığı yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Mücadeleye 16. sıradan başlayan Daniel Ricciardo ise kuru zemin lastiklerine geçmek için uzun süre beklemesinin ekmeğini 36. turdaki güvenlik aracı periyodundan faydalanarak aldı ve mücadeledi beşinci sırada tamamlayarak sezonun en iyi sonucunu elde etti.

Singapur'dan 22 puanla ayrılan McLaren'in aksine Alpine, Fernando Alonso ve Esteban Ocon'un motor arızası nedeniyle yarış dışı kalmasının ardından mücadeleyi puansız tamamladı ve şampiyona beşinciliğine geriledi.

Belçika'da kaybettikleri puanları geri aldıklarını söyleyen Seidl sonuçtan fazlasıyla memnun -ancak mücadelenin Abu Dhabi'ye kadar sürmesini bekliyor.

Seidl, "Fransa'dan bu yana sezonun nasıl ilerlediğine bakarsanız, bir ileri bir geri gittiğimizi görebilirsiniz."

"Alpine Spa'da harika bir hafta sonu geçirdi, bizse pek çok sorun yaşadık. Öte yandan, onlar Singapur'da sorun yaşarken biz harika bir hafta sonu geçirdik."

"Mücadele her şeye açık bir şekilde devam ediyor. Performans açısından da birbirimize çok yakın olduğumuzu düşünüyorum."

"Bugün elde ettiğimiz sonuca kendimizi kaptırmıyoruz. Takımlar şampiyonasındaki mücadelenin çok zorlu geçtiğinin ve Abu Dhabi'ye, hatta son tura kadar sürebileceğinin tamamen farkındayız."

"Bence sağlam bir aracımız var; hem fabrikada hem de pistte harika bir ekibe, ayrıca iki harika pilota sahibiz. Bu da Abu Dabi'deki son tura kadar bu mücadeleyi canlı tutmak için gereken her şeye sahip olduğumuz anlamına geliyor -biz de tam olarak bunu deneyeceğiz."

"22 puan için mutluyum ama aynı zamanda bu sonuçla ilgili gerçekçi bir bakış açısına da sahibim." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Yarışın ilk bölümünü arka sıralarda ve trafikte geçiren Ricciardo bir ara George Russell gibi erkenden kuru zemin lastiklerine geçmeyi düşündü, ancak takım riskten kaçındı ve bu da zor bir sezon geçiren Avustralyalı pilota fazlasıyla iyi bir sonuç getirdi.

Ricciardo'nun stratejisini öven Seidl, "Takım, harika bir sonuç elde etmeye çalışmak ile sabırlı olmak ve gereksiz riskler almamak arasındaki doğru dengeyi bulmak için pilotlarla çok iyi iletişim kurdu ve pit duvarında harika bir iş çıkardı."

"Açıkçası, George'un orta lastiklere erken geçtikten sonra ne yaptığını izlemek iyiydi ve erkenden lastik değiştirmenin gereksiz bir risk anlamına geleceği belli bir noktaya kadar açıktı."

"Pilotlar pistte ne hissettiklerini bildiriyorlar, biz de bunu gördüğümüz verilerle, özellikle de George'un neler yaptığını inceleyerek eşleştirmeye çalıştık.

"Buna dayanarak pilotlarla ortak kararlar aldık ve doğru kararları aldığımız için mutluyum."

"Her iki pilotumuzun da çok iyi bir iş çıkarttığını söylemeliyim. Yarış zorluydu, birçok sürücünün frenaj kaçırdığını veya bariyerlere çarptığını gördük -Lando ve Daniel ise hiçbir şey yaşamadı, bu da onların dünya çapında sürücüler olduğunu gösteriyor."