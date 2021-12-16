Seidl, Abu Dhabi'deki tartışmanın ardından F1 yarış direktörü Masi'yi savundu

Masi, Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı geçip dünya şampiyonluğunu almasını sağlayan tek turluk bir yarış için, yarışın güvenlik aracının ardından yarışın yeniden başlatılma şekli yüzünden bir eleştiri yağmuruna tutuldu.

2021 sezonunun finali, yarış kazaları ve yarış kontrolünün nasıl çalıştığına ışık tutan diğer konularla ilgili bir dizi kararın ardından dramatik bir şekilde sonlandı.

McLaren takım patronu Seidl, Masi'nin takımlarla başa çıkma şeklinden memnun olduğunu ve bu işin "zor" olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Masi'yi, yalnızca bu yılki dünya şampiyonasının "çekişmeli savaşı" kapsamında yargılamanın adil olmadığını da öne sürdü.

Seidl, "Biz, [Abu Dabi'de] ne olduğu hakkında yorum yapmadan, tüm yıl boyunca ve önceki yıllarda Michael ile yaptığımız açık ve şeffaf diyaloğu takdir ediyoruz."

"Ayrıca, sadece bizimle değil, genel olarak padoktaki tüm takımlarla olan şeylerle başa çıkma şeklinden de gerçekten mutluyduk."

"Bu yüzden, pistte ve pist dışında çok yoğun geçen ve açıkçası birçok tartışmalı yorumu da tetikleyen bu yoğun şampiyonluk mücadelesinin, gerçeği yanlış bir şekilde yansıtmadığına çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"Biz, Michael'ın bizimle ilgilenme şeklinden çok memnunuz. Bizden fikir istiyor, iyileştirmelere de her zaman açık bir kulağı var. Ben böyle görüyorum." dedi.

Michael Masi, FIA Photo by: Erik Junius

Seidl ayrıca, Masi'nin, kendisinden önce görevde bulunan merhum Charlie Whiting'in daha iyi bir iş çıkardığı ve Red Bull patronu Christian Horner'ın Suudi Arabistan'da Whiting'in özlendiğini öne sürmesiyle ilgili konulara da değindi.

“Geçmişte her şey daha farklı ve daha iyiymiş gibi yorumlar yapmanın da adil olmadığını düşünüyorum. Bence şuan iyi, geçmişte de iyiydi."

"Bu yıl gördüğümüz böylesine yoğun bir savaşta, yarış direktörü olmak çok zor bir iş. Bence bu akılda tutulması gereken bir şey."

Dört kez F1 dünya şampiyonu ve GPDA direktörü Sebastian Vettel, bu yıl alınan FIA kararlarını geçmiştekilerle kıyaslamanın yanlış olduğunu öne sürdü.

Alman, “Bence herkesin bir fikri var.”

"Bence hakemleri rahat bırakın, zaten yeterince zor. İdeal olarak daha fazla tutarlılık isteriz ancak bu işin bir de insani tarafı var."

“Yani muhtemelen %100 doğru yapmak zor. Ancak hedefimiz bu olmalı, bu yüzden neyi geliştirebileceğimizi görmemiz gerekiyor."

“Ancak, maddi kınama cezaları dışında, geçmişte olduğundan daha iyi veya daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum, bu sadece gereksiz."

"Bence 10.000, 50.000, 25.000 gibi paralar istemek aptalca görünüyor. Makbuzu görmek istiyorum, paraya ne oluyor!" dedi.