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Seidl: "2022'de podyumlar ve zaferler için yarışmalıyız"

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Seidl: "2022'de podyumlar ve zaferler için yarışmalıyız"
Ekleyen:
, Editör
20 Oca 2020 09:03

McLaren takım patronu Andreas Seidl, 2022 yılında podyumlar ve zaferler için yarışmaları gerektiğini düşünüyor.

McLaren, 2019 yılında büyük bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve sezonu dördüncü sırada tamamlayarak orta grubun önüne dönmüş oldu.

2021 yılında kurallar büyük oranda değişecek ve takımların harcayabileceği bütçe kısıtlanacak.

Tüm bunlar, McLaren'la büyük takımlar arasındaki farkın kapanmasına yardımcı olabilir.

Bununla birlikte McLaren takım patronu Andreas Seidl, en erken 2022 yılında podyumlar ve zaferler için yarışabileceklerine inanıyor.

Seidl, “Bütçe sınırının ve teknik kuralların, McLaren gibi takımların Formula 1'de istikrarlı ve başarılı şekilde performans göstermesi için doğru adım olduğuna inanıyoruz."

"Daha fazla geçiş olacak, eğlence artacak, takımlar arasındaki farklar azalacak. Bütçeyi sınırlamak, çok fazla parası olmayanların daha rekabetçi olmasına yardımcı olacak. Çünkü herkes benzer rakamlar harcayacak."

"Yine de tüm bu kısıtlamaların etkisini görmek zaman alacak. Kuralların ve diğer şeylerin istikrarlı olacağı 2022-2023 sezonlarında podyum ve zaferler için savaşabileceğimize inanıyoruz. Kendimize hedef olarak bunu belirledik."

"Bunun için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Doğru yolda olduğumuza eminim." dedi.

McLaren son galibiyetini 2012 Brezilya Grand Prix'sinde Jenson Button'la aldı.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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