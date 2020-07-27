Seidl: "2021 güncellemelerindeki kural boşluğu mantıksız"

F1'de bulunan 10 takımın tamamı, COVID-19 pandemisi sebebiyle oluşan bütçe sorunlarını aşmak için ve sporu koruma altına almak amacıyla yapılan anlaşmalar sonucunda, 2021 sezonunda 2020 araçları ile mücadele edecekler.

Takımlar, araçlarında güncelleme yapmak için sezon arasında iki geliştirme hakkına sahip olacak ve bu hakları ne zaman kullanacakları konusunda, geçtiğimiz çarşamba FIA'ya bilgi vermelilerdi.

Ancak Macaristan Grand Prix'si hafta sonunda ortaya çıkan bilgilere göre, daha büyük bir takımdan bir sene önceki parçaları alan müşteri takımları, bazı güncellemeleri hak kullanmadan alabilecek.

Bu kural ise sırasıyla Mercedes ve Red Bull'dan parça alan Racing Point ve AlphaTauri'nin işine yarıyor.

Racing Point'in olayında takım, şu anda kullandığı 2019 Mercedes vites kutusunu, gelecek sene herhangi bir geliştirme hakkı kullanmadan 2020 Mercedes vites kutusuna dönüştürebilecek.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ve Renault yöneticisi Marcin Budkowski, kurallardaki bu boşluk konusunda yaşadıkları kızgınlığı dile getirdiler ve tüm takımların sadece verilen hakları kullanarak güncelleme yapması gerektiğinin altını çizdiler.

McLaren F1 takım patronu Seidl ise bu açıklamaya destek verdi, ve takımının her iki gelişim hakkını birden, araç şasisini 2021'de motor kısmında Renault'dan Mercedes'e yapacakları geçişe ayarlamak için kullanacaklarını söyledi.

Seidl şunları söyledi: "Bu karardan memnun değiliz çünkü bize göre durum hiç de mantıklı değil."

"Eğer bizim durumumuz ile karşılaştırırsanız, çok uzun zamandır Renault güç ünitesinden Mercedes güç ünitesine geçeceğimize dair bir kontrata sahibiz."

"Şunu kabul etmeliyiz ki günün sonunda her takımın iki tane gelişim hakkı var, bunu da şasimizi adapte etmek için kullanacağız, ve bu istisnayı gösterdiğimiz için gayet memnunuz."

"Eğer bunu başka bir takım ile karşılaştırırsanız, örnek olarak 2019'dan 2020'deki vites kutusu veya süspansiyon parçaları geçişinde geliştirme almak gibi, takımlara geliştirme hakkı verilmesi gayet mantıksız oluyor."

"Ancak bu, başka takımlar ile beraber tekrardan FIA'nın gündemine getirmemiz gereken bir şey. Bu tamamıyla FIA'nın yorumuna kalmış bir şey."

Bu kural boşluğunun kararına itiraz edilip edilmediği sorusuna cevap veren Seidl, alınan karar konusunda FIA ile yapılan görüşmelerin hâlâ devam ettiğini söyledi.

"An itibariyle hâlâ FIA ile görüşme içerisindeyiz."

"Tabii ki de FIA ile, kuralların detaylarını sonuçlandırma konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda bu durumun içerisindeyiz."

"Bence bu tartışmaları da içerisinde bulundurarak, Mattia ve Marcin'in dedikleri de buna dahil, bu konuları masaya yatırmanın da gayet önemli olduğuna inanıyorum."