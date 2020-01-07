Seidl, 2020'de üç büyük takımla yarışmalarını beklemiyor

Son zaferinin üzerinden yedi yıl geçen McLaren, geçirdiği zorlu yılların ardından 2019'da büyük bir adım atmayı başardı ve sezonu dördüncü sırada tamamladı.

İngiliz ekip, birkaç yarış hariç yıl boyunca dördüncü en hızlı takımdı ve gelecek yıl mevcut gelişimini devam ettirmek istiyor.

McLaren'dan genel beklenti ise öndeki üç takımla aradaki farkı azaltmaları ve bazen onlarla mücadele etmeleri olacak.

Ancak McLaren takım patronu Andreas Seidl, mevcut bütçeler göz önüne alındığında bunun imkansız bir görev olacağını söyledi.

TZ'ye konuşan Seidl, "Gelecek yıl hakkında böyle bir hedef koymak iyimserlik olur. Ancak yeni kurallarla gelişebileceğimize inanıyoruz."

"Yeni rüzgar tünelimiz, simülatörümüz ve yetenekli insanlarımızın büyük tutkusuyla, öndeki üç takımla aradaki farkı kapatabileceğimizden eminim."

"Şu anda McLaren gibi bir takımın ön sıralarda yer alması mümkün görünmüyor. Çünkü baktığınızda Mercedes, Ferrari ve Red Bull'un çok daha büyük bütçeleri var."

"Ama aynı zamanda daha iyi bir iş çıkardıklarını da söyleyebiliriz." dedi.