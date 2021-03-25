Vettel, yeni Formula 1 aracının ismini ‘Honey Ryder’ koydu

Dört kez dünya şampiyonu, Formula 1 araçlarına Margherita, Luscious Liz, Randy Mandy, Kate gibi kadın isimleri veriyordu.

Yeni takımı Aston Martin’in, James Bond’la ilişkilendirilmesinden dolayı, Vettel de temaya uyumlu şekilde devam etti.

Sky F1’e isim seçimi konusunda konuşan Vettel, ‘’Honey Ryder… Türünün ilk örneği. Yeni bir hikaye, bu yüzden bunun iyi bir isim olduğuna karar verdik.’’

Honey Ryder, 1962 tarihli Dr. No. filminde İsviçreli Ursula Andress tarafından oynanmıştı.

Oyuncu beyaz bir bikiniyle ve iki büyük deniz kabuğu tutarken okyanusun içinden çıkarak filme giriyor. Bu sahne James Bond filmlerinin en önemli sahnelerinden biri olarak adlandırılıyor.

Vettel, Dr. No.’nun en sevdiği James Bond filmi olduğunu ve Sean Connery’nin en sevdiği Bond olduğunu da ekledi.

‘’En sevdiğim film? En sevdiğim Bond? Bence Sean Connery ve adil olmam gerekirse Pierce Brosnan. Bu benim gençliğim! Sean Connery’nin iyi bir stil olduğunu düşünüyorum. Peki hangi film? İlkini çok seviyorum. Honey Ryder sayesinde çok başarılıydı.’’

Vettel dayanıklılık sorunları dolayısıyla çok iyi geçmeyen sezon öncesi testlerinden sonra, Aston Martin’le ilk yarışına çıkmaya hazırlamıyor.

Testlerdeki zorlu başlangıca rağmen, Vettel durumdan endişelenmediğini ve antrenmanlarda ilerleme gösterebileceklerini de ekledi.

‘’Bence kimse gelecek şeyler için hazırlıklı değil. Önümüzde çok yarış var ve çok fazla test yapamadık. Ancak olanlar oldu.’’