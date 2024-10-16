Vettel ve Mick, 2025 Race Of Champions'ta birlikte yer Alacak

Sebastian Vettel ve Mick Schumacher, 2025 Race Of Champions’ta (ROC) bir kez daha bir araya geliyor.



Sydney’deki Accor Stadyumu’nda gerçekleştirilecek bu prestijli etkinlik, 7-8 Mart tarihlerinde dünyanın en iyi yarış pilotlarını bir araya getirecek.



Vettel ve Schumacher, ROC'ta Almanya adına mücadele edecek ve aynı zamanda birbirlerine karşı da yarışacaklar.

Sebastian Vettel, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Race Of Champions’ta tekrar yarışacak olmak beni heyecanlandırıyor. Mick ile Almanya adına takım olarak yer almak da gerçekten harika olacak."

"Sydney, dünyanın en güzel şehirlerinden biri ve eski Olimpiyat Stadyumu bu etkinlik için mükemmel bir atmosfer sunuyor. Ayrıca, ROC'un sürdürülebilirlik çabalarını da destekliyorum. 2023'te başlatılan bu girişimler, gelecekte motor sporlarının nasıl evrileceğini göstermesi açısından çok önemli."



Mick Schumacher de bu deneyimi sabırsızlıkla beklediğini dile getirerek, “Avustralya benim favori yerlerimden biri ve Sebastian'la Almanya adına yarışmak inanılmaz bir deneyim olacak. 2019'da Meksika'da takım olarak ikinci olduk."



"2023’te İsveç'teki bireysel yarışta da ikinciliği elde ettik. Bu kez hem takımda hem de bireyselde şampiyonluk hedefliyoruz."



"Sebastian bana her zaman çok destek oldu ve bu yarışta onunla birlikte mücadele etmek büyük bir onur," şeklinde konuştu.