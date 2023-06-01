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Sebastian Vettel tekne yarışlarına katılacak!

Dört kez Formula 1 şampiyonu Sebastian Vettel yarışmaya geri dönüyor -ancak bu kez pistte değil, denizde olacak!

Altay Gök
Ekleyen:
Sebastian Vettel, Aston Martin

Uzun ve başarılı kariyerine nokta koyduğundan beri kamuoyuna pek görünmeyen Vettel, son olarak Cuma antrenmanlarını yerinden takip etmek için Monako'da Stefano Domenicali'nin davetlisi oldu.

Gelecek aylarda Goodwood Hız Festivali'nde yer alacağını zaten bildiğimiz Vettel, şimdi de rotasını denizlere çevirmeye ve iki kez Olimpiyat bronz madalyası sahibi Erik Heli'nin daveti üzerine SailGP'de mücadele etmeye hazırlanıyor!

Ülkelerin mücadele ettiği SailGP'ye yeni katılan Almanya, dördüncü sezonu 16-17 Haziran tarihlerinde Chicago'da başlayacak serinin çaylak takımı konumunda.

Yatırımcı ve girişimci Thomas Raidel'in sahibi olduğu takım, saatte 100 km'ye varan hızlara çıkabilen son teknoloji ürünü Germany F50 ile mücadele edecek.

Çevreyle yakından ilgilendiği bilinen Vettel'in bu projeye katılmaktaki bir numaralı motivasyonu da rüzgar enerjisine dikkat çekmek.

Vettel, "Dördüncü sezonuna başlayan SailGP'de ilk kez bir Alman takımı yarışacak, büyük potansiyel gördüğüm bu seride yer almak mutluluk verici."

"Yelkenciler ve Formula 1 pilotları arasında uzun zamandır önemli paralellikler var. Tekneler büyüleyici ve su üstündeki hızları oldukça yüksek." 

"Yarışlar heyecan verici ve motive olmuş bir grup genç yelkenciyle bu yarışlara katılmaktan mutluluk duyuyorum."

"Ayrıca bu seri sadece rüzgar gücünü kullanmakla kalmıyor, sürdürülebilirlik konusunda yeni standartlar belirlemeye de çalışıyor." dedi.

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