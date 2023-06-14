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Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor

Dört kez Formula 1 şampiyonu Sebastian Vettel, 9-10 Eylül tarihlerindeki bir etkinlik kapsamında Nürburgring-Nordschleife'da 2011 aracı RB7'nin direksiyonuna geçecek.

Altay Gök
Ekleyen:
Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7 Renault, 1st position, sprays Champagne on the podium

Geçen yıl Formula 1'den emekli olan Vettel, kariyerini tamamı Red Bull ile kazanılmış arka arkaya dört şampiyonlukla noktaladı.

2014 sezonunun ardından Red Bull'dan ayrılan ve önce Ferrari, sonra Aston Martin ile mücadele eden Vettel'in eski takımlarının tümüyle iyi bağlar kurduğu biliniyor.

Bu bağlar sayesinde emekliliği sonrasında dahi padokta boy gösteren Vettel, şimdi de dokuz yılın ardından ilk kez Red Bull direksiyonuna geçmeye hazırlanıyor.

9-10 Eylül tarihlerinde Red Bull tarafından Nürburgring'de düzenlenecek bir etkinlikte 2011 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı RB7 ile sürüş yapmaya hazırlanan Vettel'e tanıdık bir isim eşlik edecek: 2012 aracı RB8'in direksiyonuna geçecek olan Daniel Ricciardo!

Etkinliğin bir diğer önemi, F1 araçlarının 10 sene aradan sonra Nürburgring'e dönecek olması.

1976'dan beri F1'e ev sahipliği yapmayan Yeşil Cehennem, son olarak 2013 yılında Michael Schumacher'in Mercedes W02 ile gösteri sürüşüne sahne olmuştu.

Red Bull'un etkinliği, Nordschleife'da yeniden F1 motorlarının eşsiz sesini duyacağımız anlamına geliyor.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7 Renault

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7 Renault

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

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