Sebastian Montoya, Red Bull Genç Sürücü Akademisi'ne katıldı
Sebastian Montoya, 2023 sezonu öncesinde Red Bull'un Genç Sürücü Programı'na katıldı.
Formula 1'de yedi yarış kazanan Juan Pablo Montoya'nın oğlu, halihazırda bir Red Bull sporcusuydu fakat akademide yer almıyordu.
Red Bull Racing'in danışmanı Helmut Marko, Auto Motor und Sport'a verdiği son röportajda Montoya'nın FIA Formula 3'e geçiş yapacağını söylemişti.
Montoya önümüzdeki iki ay boyunca Hitech ile Formula Regional Middle East Championship'te yer alacak fakat F3'te kiminle yarışacağı henüz belirtilmedi.
17 yaşındaki Montoya 2022 yılında Campos Racing ile ilk F3 yarışına çıkarken, Zandvoort'ta yedi puan topladı.
Montoya, Hitech ile Kasım ayında Jerez'de yapılan Formula 3 sezon sonu testinde de yer almıştı.
Bir Instagram gönderisinde şunları yazdı: "Artık Red Bull'un Resmi Genç Sürücü Programı'nın bir parçası olduğumu duyurmaktan heyecan duyuyorum."
"Geçtiğimiz yıl markanın sporcularının biriydim ve şimdi nihai hedef olan F1 için birlikte çalışacağız."
Montoya, Zane Maloney ve Enzo Fittipaldi ile birlikte Red Bull'un genç takımına katılan üç yeni isimden birisi oldu.
Maloney önümüzdeki sezon Formula 2'ye geçmeye hazırlanırken, Fittipaldi de serideki ikinci tam sezonunu geçiriyor.
Bu üçlü mevcut gençler Liam Lawson, Ayumu Iwasa, Jehan Daruvala, Dennis Hauger, Isack Hadjar, Jak Crawford ve Jonny Edgar'a katılacak.
#21 Dragon Speed USA Oreca 07 Gibson: Sebastian Montoya and Juan Pablo Montoya
Photo by: JEP / Motorsport Images
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