Schumacher: "Formula 1 ihtimalini bekleyeceğim"
Mick Schumacher, Formula 1'deki tüm ihtimallerin bittiğini görene kadar vazgeçmeyeceğini söyledi.
Mick Schumacher, 2022 yılının sonunda Formula 1'e veda etmesine rağmen, yedek pilot olarak paddock'ta kalmaya devam ediyor ve ikinci bir şans bekliyor.
Schumacher, Formula 1'i net bir şekilde önceliği olarak görüyor. Henüz pilot ikilisi belli olmayan dört takımın da kadrolarının tam olarak belirlemesini bekliyor..
Alpine ve Audi, Schumacher için en olası seçenekler olarak görülüyor.
Alman pilot, pilot pazarındaki gelişmelerin nasıl şekilleneceğini bekleyecek ve duruma göre geleceği için en doğru kararı alacak.
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Mick Schumacher
Fotoğraf: Marc Fleury
Geleceği ile ilgili konuşan Mick Schumacher şunları söyledi: "Bekleyip görmemiz gerekiyor. Şu anda Formula 1'de her şey yaşanabilir."
"Üç veya dört takımın boş bir koltuğu var ama net bir adayları yok."
"Bu durum beni biraz belirsizlikte bırakıyor, çünkü Formula 1 her zaman önceliğim olacak."
"Bu yüzden, kapılar tamamen kapanmadıkça bekleyeceğim ve buna odaklanacağım."
"WEC'de geçirdiğim zamandan çok keyif aldım, ancak benim için Formula 1'den daha iyi bir şey yok. Sürekli olarak F1'i düşünüyorum ve yapmak istediğim şey bu."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Mick Schumacher'e F1'de yarışmak için yeni bir umut mu doğuyor?
Paraşütle atlamak Mick Schumacher'i nasıl zinde tutuyor?
Wolff, Mercedes'in 2025'teki boş koltuğu için Mick Schumacher ihtimalini ortadan kaldırdı
Mercedes, W15'in sezon başında daha hızlı olmamasına şaşırmış
Antonelli, Wolff'un 'yaralarını' saracak!
Hamilton: "Yeniden yükselişimiz peri masalı gibiydi"
Son Haberler
IndyCar şampiyonu, Audi ile F1'e gireceğini yalanladı
Jonathan Wheatley, Red Bull'dan neden ayrıldı?
Wache: "Red Bull, gelişim konusundaki bazı noktalarda tavana ulaştık"
Hamilton: "Şampiyonluk mücadelesi beklentim yok"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar