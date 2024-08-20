Schumacher: "Formula 1 ihtimalini bekleyeceğim"

Mick Schumacher, 2022 yılının sonunda Formula 1'e veda etmesine rağmen, yedek pilot olarak paddock'ta kalmaya devam ediyor ve ikinci bir şans bekliyor.



Schumacher, Formula 1'i net bir şekilde önceliği olarak görüyor. Henüz pilot ikilisi belli olmayan dört takımın da kadrolarının tam olarak belirlemesini bekliyor..



Alpine ve Audi, Schumacher için en olası seçenekler olarak görülüyor.



Alman pilot, pilot pazarındaki gelişmelerin nasıl şekilleneceğini bekleyecek ve duruma göre geleceği için en doğru kararı alacak.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Mick Schumacher Fotoğraf: Marc Fleury

Geleceği ile ilgili konuşan Mick Schumacher şunları söyledi: "Bekleyip görmemiz gerekiyor. Şu anda Formula 1'de her şey yaşanabilir."



"Üç veya dört takımın boş bir koltuğu var ama net bir adayları yok."



"Bu durum beni biraz belirsizlikte bırakıyor, çünkü Formula 1 her zaman önceliğim olacak."



"Bu yüzden, kapılar tamamen kapanmadıkça bekleyeceğim ve buna odaklanacağım."

"WEC'de geçirdiğim zamandan çok keyif aldım, ancak benim için Formula 1'den daha iyi bir şey yok. Sürekli olarak F1'i düşünüyorum ve yapmak istediğim şey bu."