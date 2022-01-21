Scuderia AlphaTauri, Fantom ile olan ortaklığını büyütüyor

Fantom, dünyadaki en hızlı ve en çevreci akıllı sözleşme platformlarından biri. Firmanın blok zinciri teknolojisi, düşük işlem maliyetleri, yüksek güvenlik protokolleri ve ölçeklenebilirlikleri ile kullanıcılar için devrim niteliğinde.

Yeni anlaşma kapsamında Fantom logosu aracın sadece aracın burnunda ve halo kısmında değil, iki sürücünün kask ve başlıklarında da olacak.

Pierre Gasly, yeni ortaklıkları hakkında, "Formula 1, gelecekten veya zorluklarından asla kaçınmadı ve biz sürücüler, bir sonraki atılımın nereden geleceğini görmek için her zaman hevesliyiz. Bir süredir kriptonun destekçisiyim ve Fantom teknolojisinin sunduğu olanaklar benim için inanılmaz derecede heyecan verici."

"Örneğin, geçtiğimiz Fantom ile yaptığımız ilk NFT'min başarısından son derece mutluydum ve kendimi tamamen yeni bir taraftar etkileşiminin içinde buldum. Taraftarlarımızı, büyüleyici bulduğum bu yeni teknoloji hakkında bilgilendirmek için heyecanlıyım." dedi.

Yuki Tsunoda ise, "Fantom projesinde bulunma fırsatı için minnettarım. Harry Yeh ve Fantom takımını geçtiğimiz yıl tanıma şansı buldum, onların yaratıcı ve yenilikçi ruhlarını ve yorulmak bilmeyen çalışma etiklerinin ekibimizle mükemmel bir uyum içinde olduğunu hemen hissettim. Bu sezon için planlanan projeler için çok heyecanlıyım." diye ekledi.

Quantum Fintech Group direktörü Harry Yeh, yeni anlaşma hakkında şunları söyledi: "Scuderia AlphaTauri ile geçtiğimiz yıl Monako'da başlayan yolculuğumuza ile devam etmekten çok memnunuz."

"Pierre, en başından beri Fantom projesini destekledi ve geçtiğimiz yıl içerisinde Yuki ve bütün takımın tanıtımımızı yapmasından mutluluk duyuyoruz."

"Onlarla birlikte bu yeni teknolojiyi taraftarlara götürmek ve imkanlarını anlatmak istiyoruz. Formula 1, 70 yılı aşkın bir süredir motor sporlarının zirvesi olarak, hız ve güvenlikle ilişkilendirildi. Ayrıca dünya çapında yeni teknolojileri tanıtmak için bir platform oldu."

"Bu, bizim inancımıza uyuyor ve bu nedenle de Fantom blok zinciri teknolojisini tanıtmak için daha iyi bir platform düşünemiyorum."

Casque spécial de Pierre Gasly, AlphaTauri Fotoğraf: Pierre Gasly

Franz Tost, "Fantom gibi bir ortağımız olması ve Harry Yeh gibi vizyon sahibi biriyle çalışmak büyük bir zevk."

"Kripto para birimlerinin göz ardı edilemeyeceği ve blok zinciri teknolojisinin etkisinin finanstan tedarik zinciri uygulamalarına ve sözleşme yönetimine kadar her yerde olduğu bir dünyada yaşıyoruz."

"Motor sporları, durmaksızın gelişen yeni teknolojileriyle ünlü. Blok zinciri projesinin de arkasında aynı motivasyonu görebiliyorum ve bu teknolojinin, tabii ki Formula 1'deki sektörümüz de dahil olmak üzere herkesin hayatını kökten değiştirme potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum." dedi.