Schumaher'in kazası Haas'a yaklaşık 1 milyon dolara mâl olacak

Mick Schumacher, sıralama turlarının ikinci bölümünde 10. virajın çıkışında 270 km/s hızda aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Schumacher darbe nedeniyle 33G kuvvete maruz kaldı.

Hastaneye götürülen Schumacher, buradaki tetkiklerin ardından taburcu edildi fakat pazar günü yarışamadı. Bu, Schumacher'in hasta olmasından değil, takımın stratejisinden kaynaklanıyordu.

Takım, aracı toparlamayı aceleye getirerek parça konusunda risk almak istemedi. Bundan ötürü de Haas'ı sadece Kevin Magnussen temsil etti.

Kaza sonrası aracın büyük oranda hasar gördüğü görülebiliyordu ve Haas patronu Gunther Steiner'a göre aracı toparlamanın maliyeti 1 milyon doları bulacak.

Ancak iyi haber şu ki şasi ve motor kurtarılabilecek gibi görünüyor.

RaceFans'e konuşan Steiner şöyle dedi: "Şasinin kendisi hasar almış gibi görünmüyor. Yandan alınan darbelerde enerjiyi emen güvenlik yapısı hasar gördü ancak değiştirilebilir."

"Şasi üzerinde kapsamlı bir kontrol yapmamız gerekiyor ama dürüst olmak gerekirse çok da kötü görünmüyor."

"Ferrari'nin bana söylediğine bakılırsa motor ve batarya sistemi de iyi görünüyor. Geri kalan her şey parçalandı."

"Bence maliyet oldukça yüksek olacak çünkü tüm süspansiyon sistemi gitti. Sanırım sol ön süspansiyonun durumu kötü değil, orada sağlam olan bazı parçalar var. Fakat geri kalan her şey karbon tozundan ibaret."

"Para açısından ne kadara mâl olur bilmiyorum ama gövdeden vites kutusuna kadar sağlam kalan hiçbir şey yok. Aracın tüm karoseri parçalandı, radyatör kanalları paramparça oldu."

"Yani yarım milyon ila bir milyon arasında tutacak."

Medics and marshals attend the scene after a heavy crash for Mick Schumacher, Haas VF-22, in Q2

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images