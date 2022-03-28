Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları Sonraki / Wolff: "Acı verici formumuz, takım için 'alçak gönüllülük antrenmanı' gibi"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Schumaher'in kazası Haas'a yaklaşık 1 milyon dolara mâl olacak

Haas takım patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher'in cumartesi günü yaptığı büyük kazanın kendilerine yaklaşık1 milyon dolara mâl olacağını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Schumaher'in kazası Haas'a yaklaşık 1 milyon dolara mâl olacak
Haberi dinle

Mick Schumacher, sıralama turlarının ikinci bölümünde 10. virajın çıkışında 270 km/s hızda aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Schumacher darbe nedeniyle 33G kuvvete maruz kaldı.

Hastaneye götürülen Schumacher, buradaki tetkiklerin ardından taburcu edildi fakat pazar günü yarışamadı. Bu, Schumacher'in hasta olmasından değil, takımın stratejisinden kaynaklanıyordu.

Takım, aracı toparlamayı aceleye getirerek parça konusunda risk almak istemedi. Bundan ötürü de Haas'ı sadece Kevin Magnussen temsil etti.

Kaza sonrası aracın büyük oranda hasar gördüğü görülebiliyordu ve Haas patronu Gunther Steiner'a göre aracı toparlamanın maliyeti 1 milyon doları bulacak.

Ancak iyi haber şu ki şasi ve motor kurtarılabilecek gibi görünüyor.

RaceFans'e konuşan Steiner şöyle dedi: "Şasinin kendisi hasar almış gibi görünmüyor. Yandan alınan darbelerde enerjiyi emen güvenlik yapısı hasar gördü ancak değiştirilebilir."

"Şasi üzerinde kapsamlı bir kontrol yapmamız gerekiyor ama dürüst olmak gerekirse çok da kötü görünmüyor."

"Ferrari'nin bana söylediğine bakılırsa motor ve batarya sistemi de iyi görünüyor. Geri kalan her şey parçalandı."

"Bence maliyet oldukça yüksek olacak çünkü tüm süspansiyon sistemi gitti. Sanırım sol ön süspansiyonun durumu kötü değil, orada sağlam olan bazı parçalar var. Fakat geri kalan her şey karbon tozundan ibaret."

"Para açısından ne kadara mâl olur bilmiyorum ama gövdeden vites kutusuna kadar sağlam kalan hiçbir şey yok. Aracın tüm karoseri parçalandı, radyatör kanalları paramparça oldu."

"Yani yarım milyon ila bir milyon arasında tutacak."

Medics and marshals attend the scene after a heavy crash for Mick Schumacher, Haas VF-22, in Q2

Medics and marshals attend the scene after a heavy crash for Mick Schumacher, Haas VF-22, in Q2

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları
Önceki haber

Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları
Sonraki haber

Wolff: "Acı verici formumuz, takım için 'alçak gönüllülük antrenmanı' gibi"

Wolff: "Acı verici formumuz, takım için 'alçak gönüllülük antrenmanı' gibi"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları Suudi Arabistan GP
Formula 1

Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları

Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler Suudi Arabistan GP
Formula 1

Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Red Bull, güç ünitesinin dayanıklılığı konusunda endişeli Suudi Arabistan GP
Formula 1

Red Bull, güç ünitesinin dayanıklılığı konusunda endişeli

Son Haberler

Wolff: "Acı verici formumuz, takım için 'alçak gönüllülük antrenmanı' gibi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Acı verici formumuz, takım için 'alçak gönüllülük antrenmanı' gibi"

Schumaher'in kazası Haas'a yaklaşık 1 milyon dolara mâl olacak
Formula 1 Formula 1

Schumaher'in kazası Haas'a yaklaşık 1 milyon dolara mâl olacak

Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları

Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.