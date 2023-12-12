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Schumacher'in yaralanmasının boyutu hafife mi alındı?

Son çıkan haberle göre 2013 yılında kaya kazası geçiren Michael Schumacher'e ilk müdahalede geç kalınmış olabilir.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Michael Schumacher talks with Andrea Stella

Michael Schumacher, 2013 yılının Aralık ayında kayak tatili için Fransız Alpleri'ne gitmiş ve burada bir kayaya takılarak sert şekilde yere düşmüştü.

Başını bir kayaya çarpan Schumacher, o günden beri  kamuoyu karşısına çıkmadı ve durumunun nasıl olduğu bilinmiyor.

Yakında kazanın onuncu yıldönümüne girilecek ve Alman basını, o kazaya dair bazı yeni bilgiler paylaştı.

Alman televizyon kanalı ARD'nin muhabirleri, Schumacher'in düştüğü yere ilk ulaşanlardan biri olan Andre isimli bir kayak eğitmenine ulaşmayı başardı.

Andre'ye göre, Schumacher'in  kaskı darbenin etkisiyle tamamen parçalandı fakat kaskın tepesine takılı olan kamera yerinde duruyordu.

Yere düştükten sonraki ilk dakikalarda Schumacher'in bilinci yerindeydi ve gazeteciler bu nedenle kurtarma ekiplerinin Alman pilotunun durumunun ciddiyetini hafife aldığını varsayıyor.

Görünüşe bakılırsa helikoptere alınan Schumacher'in durumu, kliniğe götürülürken epey kötüleşti, bilincini kaybetti ve solunum desteğine ihtiyaç duydu.

Yedi kez dünya şampiyonu, helikopterle Moutieres'deki kliniğe götürüldü fakat burada yapacak pek bir şey yoktu. Bunun üzerine Grenoble'daki özel bir kliniğe nakledilmesine karar verildi.

Durum kritikti. İddiaya göre Schumacher başlangıçta Grenoble'a götürülseydi, 45 dakikalık bir zaman kazanılabilirdi.

ARD muhabirleri bu gecikmenin Michael Schumacher'in sağlığı açısından kritik sonuçlar doğurabileceğini öne sürdüler.

Michael Schumacher, Mercedes GP

Fotoğraf: Mandoga Media

Michael Schumacher, Mercedes GP

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