Schumacher'in yaralanmasının boyutu hafife mi alındı?
Son çıkan haberle göre 2013 yılında kaya kazası geçiren Michael Schumacher'e ilk müdahalede geç kalınmış olabilir.
Michael Schumacher, 2013 yılının Aralık ayında kayak tatili için Fransız Alpleri'ne gitmiş ve burada bir kayaya takılarak sert şekilde yere düşmüştü.
Başını bir kayaya çarpan Schumacher, o günden beri kamuoyu karşısına çıkmadı ve durumunun nasıl olduğu bilinmiyor.
Yakında kazanın onuncu yıldönümüne girilecek ve Alman basını, o kazaya dair bazı yeni bilgiler paylaştı.
Alman televizyon kanalı ARD'nin muhabirleri, Schumacher'in düştüğü yere ilk ulaşanlardan biri olan Andre isimli bir kayak eğitmenine ulaşmayı başardı.
Andre'ye göre, Schumacher'in kaskı darbenin etkisiyle tamamen parçalandı fakat kaskın tepesine takılı olan kamera yerinde duruyordu.
Yere düştükten sonraki ilk dakikalarda Schumacher'in bilinci yerindeydi ve gazeteciler bu nedenle kurtarma ekiplerinin Alman pilotunun durumunun ciddiyetini hafife aldığını varsayıyor.
Görünüşe bakılırsa helikoptere alınan Schumacher'in durumu, kliniğe götürülürken epey kötüleşti, bilincini kaybetti ve solunum desteğine ihtiyaç duydu.
Yedi kez dünya şampiyonu, helikopterle Moutieres'deki kliniğe götürüldü fakat burada yapacak pek bir şey yoktu. Bunun üzerine Grenoble'daki özel bir kliniğe nakledilmesine karar verildi.
Durum kritikti. İddiaya göre Schumacher başlangıçta Grenoble'a götürülseydi, 45 dakikalık bir zaman kazanılabilirdi.
ARD muhabirleri bu gecikmenin Michael Schumacher'in sağlığı açısından kritik sonuçlar doğurabileceğini öne sürdüler.
Fotoğraf: Mandoga Media
Michael Schumacher, Mercedes GP
McLaren'ın Piastri'de gördüğü Alonso/Schumacher özellikleri neler?
McLaren'ın Piastri'de gördüğü Alonso/Schumacher özellikleri neler? McLaren'ın Piastri'de gördüğü Alonso/Schumacher özellikleri neler?
Coulthard: "Alonso yarışmayı hiç bırakmadığı için bu yaşta Schumacher'den daha iyi"
Coulthard: "Alonso yarışmayı hiç bırakmadığı için bu yaşta Schumacher'den daha iyi" Coulthard: "Alonso yarışmayı hiç bırakmadığı için bu yaşta Schumacher'den daha iyi"
Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...
Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...
Son Haberler
Gasly: "Kadın sürücülerin F1'e girmesi gayet mümkün"
Gasly: "Kadın sürücülerin F1'e girmesi gayet mümkün" Gasly: "Kadın sürücülerin F1'e girmesi gayet mümkün"
Brundle: "Umarım diğer takımlar Red Bull'u yakalar"
Brundle: "Umarım diğer takımlar Red Bull'u yakalar" Brundle: "Umarım diğer takımlar Red Bull'u yakalar"
Sharapova, F1 pilotlarını birer "kahraman" olarak görüyor
Sharapova, F1 pilotlarını birer "kahraman" olarak görüyor Sharapova, F1 pilotlarını birer "kahraman" olarak görüyor
Russell: "2023'te birçok fırsatı kaçırdık"
Russell: "2023'te birçok fırsatı kaçırdık" Russell: "2023'te birçok fırsatı kaçırdık"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar