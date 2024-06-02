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Formula 1

Schumacher'in tedavisi yılda 7 milyon euroya mı mâl oluyor?

Michael Schumacher'in evinde gördüğü tedavinin yılda yedi milyon euroya mâl olduğu iddia edildi.

Ezel Tan
Michael Schumacher, Mercedes GP with his wife Corinna Schumacher

Fotoğraf: Daniel Kalisz / Motorsport Images

Michael Schumacher, on yılı aşkın bir süre önce Fransız Alplerinde kayak yaparken düşerek başından ciddi şekilde yaralandı.

Sağlık durumu hakkında bilgi yok fakat yedi kez dünya şampiyonu pilotun ailesi Michael için savaşmaya devam ediyor ve bunun için modern tıbbın son başarılarını kullanıyor.

İtalyan Corriere della Sera gazetesi Schumacher'in tedavisinin yılda yedi milyon euroya mâl olduğunu yazdı.

Bu maliyete ekipman ve sağlık personelinin yanı sıra yedi kez dünya şampiyonunun mahremiyetini korumak için sağlanan güvenlik harcamaları da dahil edilmiş durumda.

Gazetenin iddiasına göre Michael'ın eşi Corinna, efsane sürücünün yüksek sağlık masrafları nedeniyle bazı mal varlıklarını satmak zorunda kaldı.

Bunlar arasında birkaç milyon euroya satılan özel saat koleksiyonu, özel jet, Norveç ve Cenevre Gölü kıyısında yer alan konular da dahil.

Michael Schumacher, Mercedes, W02

Michael Schumacher, Mercedes, W02

Fotoğraf: Daniel Kalisz

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