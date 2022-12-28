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Formula 1 Haberler

Schumacher'in talihsiz kazasının üzerinden 9 yıl geçti

Michael Schumacher'in 2013 yılında geçirdiği büyük kayak kazasının üzerinden dokuz yıl geçmesine rağmen hâlâ yeni bir haber yok.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Schumacher'in talihsiz kazasının üzerinden 9 yıl geçti
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2012 sezonunda Formula 1 kariyerine son noktayı koymuştu efsane pilot. Artık emekliliğin tadını çıkarmak, ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istiyordu. Ancak hayatın kendisi için farklı planları vardı.

2013'ün Aralık ayında, ailesiyle birlikte Fransız Alpleri'ne giden ve burada kayak yaparken talihsiz bir kaza geçiren Michael Schumacher, başından ciddi şekilde yaralandı.

Uzun bir süre komada kaldı ve sonrasında "rehabilitasyon" sürecine geçerek hastaneden taburcu edildi. Fakat tüm bunların gerçekleşmesi neredeyse 1.5 yıl sürdü.

Schumacher'le ilgili son haber de hastaneden taburcu edildiğiydi. O günden bu yana Alman pilotun durumuyla ilgili çok sayıda spekülasyon çıktı fakat Schumacher Ailesi, Michael'ın sağlık durumu konusunda asla resmi bir açıklama yapmadı.

Bu yüzden Schumacher'in sağlık durumunun nasıl olduğu bilinmiyor. Bazıları onun tamamen felç olduğunu, sadece gözleriyle temas kurduğunu söylüyor, ki durum bunu işaret ediyor. Ancak ailesi resmi bir açıklama yapmadığı sürece bunlar sadece bir spekülasyondan ibaret olacak.

Bugün, o talihsiz kazanın üzerinden dokuz yıl geçerken, ailesi Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Efsane pilot, 3 Ocak'ta 54. yaşına girecek.

Motorsport.com Türkiye ailesi olarak Schumacher'in en kısa sürede normal hayatına dönmesini diliyoruz.

Savaşmaya devam et efsane!

Michael Schumacher, 1st position, and Martin Brundle, 3rd position, celebrate on the podium

Michael Schumacher, 1st position, and Martin Brundle, 3rd position, celebrate on the podium

Fotoğraf: Motorsport Images

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