"Schumacher'in son haline ait bir fotoğraf sızdırıldı"

Efsane pilot Michael Schumacher, 2013'ün Aralık ayında geçirdiği kazadan bu yana tedavi görüyor.

Schumacher'in sağlık durumunun nasıl olduğuna yönelik son açıklama, 2014'ün ortalarında ailesi tarafından yapılmıştı ve geride kalan beş yıllık süreçte hiçbir resmi açıklama gelmedi.

Tedavisi gözlerden uzak bir şekilde devam eden Schumacher'in son halinin nasıl olduğu bilinmiyor ve bu bilgi sır gibi saklanıyor.

Ancak İngiliz Daily Mirror, Schumacher'in son haline ait bir fotoğrafın evden sızdırıldığını iddia etti.

Gizlice çekilen bu fotoğrafın Schumacher'in Cenevre'deki evinde çekildiği söyleniyor. Bu fotoğrafta Schumacher'in yatakta yattığı iddia ediliyor.

Şu anda fotoğrafı kimin çektiği ve sızdırdığı bilinmiyor. Ancak bu kişi, fotoğraf karşılığında 1 milyon pound istiyor.

Habere göre Alman pilotun eşi Corinna, fotoğrafı bulması için polisi harekete geçmeye çağırdı.

Schumacher ailesinin başvurusunun ardından olay hakkında soruşturma başlatıldı.