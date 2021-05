Schumacher'in şasisi, 500 bin dolarlık hasara rağmen "sağlam" durumda

Formula 1'in çaylak ismi Schumacher, cumartesi günü Monako'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansının son anlarında Casino'da aracının kontrolünü kaybetti ve sol taraftaki bariyerlere çarptı.

Hasar, Schumacher'in sıralama turlarına katılamayacağı anlamına geliyordu ve pazar günkü yarışa da son sıradan başlamak zorunda kalacak.

Hasar nedeniyle başlangıçta şasi değişikliği yapılmasından endişe ediliyordu ancak takım patronu Gunther Steiner, kontrollerin ardından şasinin kurtarılabilir durumda olduğunu ve bu yüzden değişim yapmayacaklarını duyurdu.

Steiner, "Gördüğünüz gibi hasar oldukça büyük. Ön kanat, arka kanat, sol tarafın tamamı, süspansiyon ve sidepod, hepsi hasarlı."

“Fakat yine de şasi sağlam. Yani şasiyi değiştirmemize gerek yok ve yarın için her şey yolunda olmalı. Fakat hasar oldukça büyük.” dedi.

Sonrasında Steiner'a hasarın maddi değeri soruldu ve Steiner "300 bin dolar ile 500 bin dolar arasında" masraf olabileceğini söyledi.

“Bu araçların maliyeti böyle. Her zaman ön kanadın bile tek başına 150 bin dolar değerinde olduğunu söylemişimdir."

Steiner, Schumacher'in ikinci antrenman seansında sağ arka süspansiyonunu kırması da dahil olmak üzere yaşadığı iki büyük olaya rağmen, pistle alakalı bir sorunu olmadığını söyledi.

Öte yandan Schumacher yeni bir vites kutusuna geçtiği için beş sıra grid cezası da alacak. Fakat başlangıç pozisyonu göz önüne alındığında değişen bir şey olmayacak.

Mechanics with the damaged car of Mick Schumacher, Haas VF-21

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images