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Formula 1 Haberler

Schumacher'in şampiyon olduğu Ferrari açık artırmada

Michael Schumacher'in 2003 yılında şampiyonluğu kazandığı Ferrari F2003-GA yakında açık artırmaya çıkacak.

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Schumacher'in şampiyon olduğu Ferrari açık artırmada
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Alman pilotun 2003 yılında yarıştığı Ferrari F2003-GA şasisi, müzayede evi RM Sotheby's'in 9 Kasım'da Cenevre'de düzenlemeyi planladığı müzayede ile açık artırmaya çıkacak.

Fabrika numarası 229 olan şasinin 8 milyon sterlin gibi etkileyici bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Schumacher bu araçla o yıl İspanya, Avusturya, Kanada, İtalya ve ABD'de olmak üzere beş yarış kazandı.

Müzayede evinin temsilcisi, aracın benzersizliğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bu özel bir araç, çünkü Ferrari tarihinde dörtten fazla yarış kazanan sayılı şasiden biri ve onu kendi neslinin en yetenekli sürücülerinden biri olan Michael Schumacher kullandı."

yeni Ferrari F2003-GA

yeni Ferrari F2003-GA

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Schumacher bu şasiyle üç pole pozisyonu kazandı, üç en hızlı tur kaydetti ve (galibiyetler dışında) iki kez de podyuma çıktı.

2003 sezonunun özelliği, Schumacher'in altıncı şampiyonluğunu kazanarak Juan-Manuel Fangio'nun 46 yıllık rekorunu kırmasıdır.

Müzayede evinin web sitesindeki açıklamada, aracın 2022 yılında Maranello'daki Ferrari fabrikasında tam bir restorasyondan geçtiği için mükemmel şekilde çalışır durumda olduğuna ve tarihi yarışlara katılabileceğine vurgu yapıldı.

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