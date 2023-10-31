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Schumacher'in sağlığı hakkında neden bu kadar az bilgi veriliyor?

Michael Schumacher'in 2013'te geçirdiği kayak kazasından bu yana sağlık durumuyla ilgili çok sayıda güncelleme talep edilirken, uzun süredir basın avukatı olan Felix Damm neden kamuoyuna çok az bilgi verildiğini açıkladı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Race winner Mika Hakkinen, Mclaren sprays second placed Michael Schumacher, Ferrari with champagne on the podium

Aralık 2013'te geçirdiği kayak kazasından bu yana Michael Schumacher'in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler ailesi tarafından yakından takip ediliyor.

Bilinen, yedi kez Dünya Şampiyonu olan Alman pilotun pist dışında kayak yaparken düşüp başını bir kayaya çarpmasının ardından hastanede komaya girdiği ve bunun sonucunda kafa travması geçirdiğidir.

Alman pilot Ocak 2014 sonunda kademeli olarak komadan çıkarıldı ve aynı yılın Mayıs ayında rehabilitasyon sürecinin sonraki aşamalarına başlamak üzere evine döndü. O zamandan beri durumuyla ilgili güncellemeler nadiren yapılıyor.

Arkadaşı ve eski Ferrari takım patronu Jean Todt, Schumacher ile yarışları televizyondan izlediğini açıklarken; eşi Corinne Schumacher Netflix belgeselinde "Michael burada ama farklı." dedi.

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Ailesi, Schumacher'in mahremiyeti konusunda hassas davranıyor ve kamuoyuna fazla bilgi verilmiyor.

Bu durum Schumacher'in durumunu öğrenmek isteyen hayranları için bazen zor olabiliyor, hatta bir dergi, bu konuda yapay zeka tarafından yaratılan bir 'röportaj' oluşturacak kadar ileri gitti. Bu olayın ardından editör derhal görevden alındı.

Schumacher'in uzun süredir basın avukatı olan Felix Damm, Alman yayın organı LTO'ya yaptığı açıklamada, kamuoyuna neden az bilgi verildiğini açıkladı.

Damm, "Bu her zaman mahremiyetin korunmasıyla ilgili olmuştur." 

Michael Schumacher, 1st position, celebrates on the podium.

Michael Schumacher, 1st position, celebrates on the podium.

"Elbette bunun nasıl mümkün olabileceği konusunda çok tartıştık. Michael'ın sağlığıyla ilgili nihai bir rapor yayınlamanın doğru yolu olup olmayacağını düşündük."

"Ancak bu işin sonu olmazdı ve raporların sürekli güncellenmesi gerekirdi. Çünkü medya böyle bir raporu tekrar tekrar ele alabilir ve rapordan bir, iki veya üç ay ya da yıl sonra 'Peki şimdi nasıl görünüyor' diye sorulabilirdi."

"Güvenilir bilgi olmamasına rağmen medyanın ne kadar çok haber yaptığına hayret ediyorum; sıfır bilgiden ne kadar çok sözde hikaye çıkarılabiliyor..."

"Hatta bir noktada iş o kadar ileri gitti ki, bir kişi yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir röportaj icat etti ve bunu ön sayfaya koydu."

"Hayranların büyük çoğunluğunun Schumacher'in durumuyla başa çıkabileceğine ve bu durumda gizliliğin gerekli olmasına saygı duyacağına inanıyorum." dedi.

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