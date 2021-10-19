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Formula 1 Haberler

Schumacher'in performansı, Williams'ı "hayran bıraktı"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Williams takım patronu Jost Capito, Haas sürücüsü Mick Schumacher'den övgüyle bahsetti ve genç sürücünün bu yıl çok iyi bir iş çıkardığını belirtti.

Schumacher'in performansı, Williams'ı "hayran bıraktı"

Mick Schumacher geçen hafta Türkiye'de gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve kariyerinde ilk kez ikinci bölüme kalıp, yarışa 14. sıradan başladı.

Bu güçlü performansın ardından dikkatleri üzerine çeken Schumacher, bu yıl Nikita Mazepin'e karşı ciddi bir üstünlük kurmuş durumda ve çaylak sezonunda genel anlamda iyi bir performans ortaya koyuyor.

Williams patronu Jost Capito, Alman RTL'ye verdiği demeçte Mick Schumacher'in performansından övgüyle bahsetti.

Capito, "Mick'in mükemmel bir iş çıkardığını söylemeliyim."

"Formula 1'deki ilk yılı olabilir ama işleri idare etme şekli, takımı yönetme şekli ve takımı arkasına alma şekli kesinlikle harika."

"Kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken bir sürücü. Bence çok ileri gidebilir, Ferrari'de de olabilir. Potansiyeli çok büyük, zihinsel anlamda çok güçlü. Baskıyı kaldırabilecek gücü var. Bir sürücü olarak sahip olduğu yetenekler hakkında konuşmamıza gerek bile yok, kesinlikle her şeye sahip."

"Türkiye'deki son yarışta ikinci bölüme kalması, onun için büyük bir başarıydı. Bu ona sadece daha fazla güç verecek."

"Mick aynı zamanda  çok iyi bir adam ve gelecekte kazanmasına sağlayacak bir araçta olmayı gerçekten hak ediyor. Bunun olacağına eminim. Bu araç bir Williams olsaydı, daha da iyi olurdu!" diyerek gülümsedi.

Schumacher, gelecek yıl Ferrari'nin desteğiyle beraber Haas ile yarışmaya devam edecek. Williams ise yeni sezonda Nicholas Latifi ve Alex Albon ile yarışacak.

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