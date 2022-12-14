"2024, Schumacher için hikayenin sonu olabilir"

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Haas F1 takımı, Abu Dhabi GP öncesinde Mick Schumacher'in yeni sezonda takımda kalmayacağını ve yerini 35 yaşındaki Nico Hulkenberg'in alacağını açıkladı.

Hulkenberg, F1'deki deneyimli isimlerden biri olsa da, artık kariyerinin sonuna gelmiş durumda ve bundan ötürü Haas'ın tercihi pek çok kişiyi şaşırttı.

Diğer tarafta Schumacher de 2023 için koltuksuz kaldı ve muhtemelen yeni sezonu yedek pilot olarak geçirecek.

Eski dünya şampiyonu Nico Rosberg, Alman Sport1 kanalına Mick'le ilgili şöyle dedi: "Performansı biraz fazla inişli çıkışlıydı. Çok fazla kaza yaptı, çok fazla olumsuzluk yaşadı"

"Elbette onu gridde görmek ve Formula 1'deki performansını takip etmek harikaydı."

"Ne yazık ki zor zamanlar geçirdi çünkü açık şekilde griddeki en kötü araçlardan biriyle yarışıyordu, bu yüzden öne çıkmak zordu. Ancak Magnussen ile kıyaslandığında, sürekli olarak performans gösteremediğini görebilirsiniz."

"Ayrıca Magnussen her zaman durumlardan faydalanmayı başardı."

"Peki Mick şimdi ne yapabilir? Mercedes'in yedek pilotu olarak Formula 1'de rahatlıkla kalabilir, 2024'te bir koltuğa sahip olma şansına sahip olabilir."

"Ancak Schumacher'in kendisini finansal olarak destekleyecek iyi bir sponsora da ihtiyacı olacak ve 2024'te bu gerçekleşmezse hikayenin sonu olabilir."

"Yine de o zaman bir sürü seçeneği olacaktır: DTM, Formula E, IndyCar... Hepsi de onun keyif alabileceği harika yarış serileri."