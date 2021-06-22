Schumacher: "Mazepin’le olan mücadelede belki de dişimi göstermem gerekiyor"

Geçtiğimiz Azerbaycan Grand Prix’sinde, Mazepin’in Schumacher’i duvara doğru sıkıştırması üzerinden çok geçmeden ikili, Paul Ricard’da da benzer bir olay yaşadı.

Mazepin’in pozisyon kazanmak için içeriden yaptığı agresif hamleyle Schumacher, 3. virajda pist dışına taştı ve kaçış alanına girmek zorunda kaldı.

Yarış ardından Sky Almanya’ya verdiği demeçte Schumacher, Mazepin’in bu kadar agresif davranmasının gereksiz olduğunu söyledi.

Schumacher, “Bunun böyle olmasına gerek yoktu. Bunun hakkında takımla tekrardan konuşacağım.”

“Günün sonunda olması gereken buysa, öyle olsun. O zaman ben kendi işime bakarım. Zaten o da bunu yapıyor.” dedi.

Haas takım patronu Gunther Steiner, iki pilot arasındaki mücadelenin kaçınılmaz olduğunu çünkü neredeyse pistte birbirlerinden başka kimseyle yarışmadıklarını söylese de Schumacher yine de bu savaşların, bu kadar zor olması gerekmediğini düşünüyor.

“Bence çoğu insan kendine bu mücadelenin bu şekilde olmaması gerektiğini açıklayabilir. Mazepin, basına bu konuda oldukça fazla kez konuştu. Muhtemelen, onun tarzı budur.”

“Birbirimizi bu noktada pek anlamıyor olabiliriz. O zaman belki de diş göstermemiz gerekebilir."

Mazepin ise Schumacher ile olan mücadelesinde önemli bir şey yaşanmadığını belirtirken, yarışma tarzında bir sıkıntı olmadığına inanıyor.”

“Bence gayet normaldi. Gridin gerisinde olduğunuzda elinize sık sık fırsat geçmiyor.”

“Bir fırsat ortaya çıktı ve ben de bunu kullanmaya hazır olduğum için durumdan faydalandım ve bu konuda mutluyum. Fakat günün sonunda, bu şansı koruyamadım.”

Takım patronu Steiner, olayı inceledikten ve pilotlarla konuştuktan sonra endişelenecek bir şey olmadığını belirtti.

“Bence o şartlarda yarışılırken haksız bir durum yoktu. Sadece sert bir mücadeleydi diye düşünüyorum."

"Mick, George'u [Russell] geçmeye çalıştı ve sonra bunu yapamayınca yavaşlamak zorunda kaldı. Ardından Nikita da içeriden girerek şansını denedi."

"Her ikisiyle de konuştum çünkü olayı tamamen göremedim. Bunun ardından, bunun sadece sert mücadele olduğu sonucuna vardım ama ortada bir haksızlık yoktu."

Mick Schumacher, Haas VF-21 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images